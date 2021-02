Gặp chàng trai An Khê sở hữu "nút vàng Youtube"

(GLO)- Từ một cậu bé ở miền quê nghèo đam mê với hội họa, Trương Duy Phương (SN 1992, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã trở thành “ông chủ” của kênh Youtube có hơn 1,5 triệu người đăng ký với thu nhập tiền tỷ.

Từ thợ sửa ô tô

Lớn lên nơi làng quê êm đềm với đầm sen, đàn trâu, tán dừa nên từ nhỏ, Phương đã mong muốn trở thành họa sĩ. Hồi học THCS, trong một cuộc thi vào dịp 20-11, Phương đã vẽ 1 bức chân dung khiến các bạn trầm trồ. Chính thầy giáo môn Mỹ thuật cũng không tin đó là tác phẩm của cậu học trò cho đến khi chứng kiến Phương cầm bút phác họa những nét vẽ “thần sầu”.

Thế nhưng, nghiệp đèn sách sớm khép lại khi Phương học xong THCS. Thời gian này, mẹ Phương bị bệnh nặng phải chữa trị khắp nơi, anh trai cũng bước vào giảng đường đại học. “Năm ấy, Phương một mực xin nghỉ học. Phương bảo, nếu còn học nữa làm sao cha mẹ chăm lo được cho anh trai. Vì anh trai và cha mẹ mà Phương phải ra đời từ rất sớm”-bà Lương Thị Khanh (mẹ Phương) chia sẻ.

Bức ảnh nổi tiếng “Cụ bà đẹp nhất Việt Nam” được Trương Duy Phương vẽ lại bằng bút bi màu (ảnh nhân vật cung cấp).

15 tuổi, Phương đã theo chân những nông dân trồng dưa đi khắp xứ. Sau đó, Phương quyết định học nghề sửa ô tô. Lúc này, cha mẹ cậu đã an tâm vì con trai cũng đã có nghề ổn định, có tương lai và tu chí làm ăn. Sau hơn 5 năm gắn bó với nghề sửa ô tô, Phương quyết định chuyển sang cầm… bút. Bước ngoặt đến từ những video vẽ chân dung, tranh truyền thần mà Phương xem trên mạng. Và, đam mê thuở ấu thơ lại trỗi dậy.

Bà Khanh nhớ lại: “Năm 2013, khi tôi khỏe mạnh trở lại, con trai lớn cũng đã đi làm thì Phương bắt đầu tập vẽ. Sau đó, cháu xin nghỉ ở gara luôn. Vợ chồng tôi cũng bất ngờ vì quyết định này. Anh trai nó thì khuyên cha mẹ cứ để cho Phương được thoải mái với đam mê vì trước kia Phương đã thiệt thòi lắm rồi. Bây giờ thì Phương đã chứng minh sự lựa chọn khi ấy là đúng đắn. Chúng tôi vui lắm vì đi đâu bà con chòm xóm cũng bảo có 2 đứa con trai thành đạt, giỏi giang”.

Đến nút vàng danh giá

Ban đầu, Phương thường tập trung vẽ chân dung chính trị gia, ca sĩ, những bức ảnh nổi tiếng và đặc biệt là diễn viên điện ảnh. Các bức tranh vẽ tài tử Johnny Deep hay cựu Tổng thống Mỹ Obama… đầy thần thái đã được chia sẻ rộng rãi đến cả những trang mạng xã hội quốc tế. Tài năng vẽ tranh truyền thần giúp Phương nhận được nhiều đơn đặt hàng. Nhiều người liên hệ với Phương để được vẽ tranh theo khuôn mẫu và chàng trai này thu nhập ổn định 6-9 triệu đồng/tháng với nghề này.

“Nhưng sau mấy năm vẽ tranh truyền thần cho khách, nhiều lúc mình thấy gò bó quá. Nếu cứ vẽ thương mại, cắm cúi vào vẽ tranh để kịp trả đơn hàng cho khách với khuôn mẫu mà khách yêu cầu thì mình lại không được thỏa mãn sáng tạo. Vì vậy, mình đã quyết định dừng lại”-Phương chia sẻ.

Trương Duy Phương (bìa trái) đã giành được nút vàng của Youtube. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Đặng Hoàng Sinh-Bí thư Đoàn xã Cửu An: “Trương Duy Phương là một tài năng thực sự khi phát triển được đam mê của bản thân. Đoàn thanh niên xã dự định thành lập câu lạc bộ yêu thích hội họa với hy vọng sẽ giúp các đoàn viên, thanh niên có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai”.

Khoảng tháng 6-2019, Phương chính thức dừng việc vẽ tranh truyền thần theo đơn đợt hàng để chú tâm vào phát triển kênh Youtube “dP Art Drawing”. Đây là kênh mà Phương lập để quay lại và tải lên quá trình vẽ tranh của mình làm kỷ niệm nhưng cũng đã thu hút 23.000 người đăng ký theo dõi.

Thế rồi, Phương đầu tư máy ảnh, máy tính và tự học cách quay, dựng phim, hiệu ứng… để sáng tạo nhiều cách vẽ khác nhau. Phương có thể vẽ tranh chỉ bằng chiếc compa, cây thước, bằng máy xăm, bằng những đường gạch kẻ… thậm chí chỉ bằng 44 sợi chỉ trắng.

Tài tử Johny Depp qua nét vẽ thần thái của Trương Duy Phương (ảnh nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, Phương đã nâng tầm flipbook (sách lật) bằng những bức tranh khi mô phỏng lại những cảnh quay ấn tượng trong các bộ phim điện ảnh ăn khách như: “Avengers”, “The Incredible Hulk”… Phương đã dành hơn 100 giờ vẽ nhân vật “Black Panther” trong bộ phim cùng tên để tổng hợp thành 1 cuốn flipbook dày 298 trang và mô tả nó trong hơn 5 phút trong video được tải lên Youtube.

Video được tải lên từ tháng 9-2020 này đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem, 42.000 bình luận và hơn 1,3 triệu lượt thích. Video đạt kỷ lục xem nhiều nhất với hơn 63 triệu lượt xem là 1 cuốn flipbook mang đầy tâm huyết của Phương với 1.093 bức tranh. “Mình dành gần 3 tháng vẽ và dựng video để có được một cuốn sách dài vẻn vẹn 30 giây. Không ngờ tác phẩm lại được mọi người thích thú đến vậy”-Phương chia sẻ.

Với những tác phẩm tràn trề ý tưởng sáng tạo, lượng người đăng ký kênh Youtube của Phương ngày một tăng. Đến tháng 10-2020, Phương chính thức được Youtube trao nút vàng khi tròn 1 triệu người đăng ký.

Hiện tại, kênh Youtube của Phương đã có hơn 1,53 triệu người đăng ký theo dõi, trong đó hơn 80% là người nước ngoài. Nhiều kênh Youtube của các họa sĩ nước ngoài cũng đã đăng tải video review-là những đánh giá về các video của Phương một cách đầy tích cực. Phương tiết lộ: Trong năm 2020, Phương đã thu về khoảng 1 tỷ đồng sau khi trừ các khoản phí phải đóng cho bên liên quan và thuế thu nhập cá nhân.

Vừa sống đúng với đam mê, vừa biến đam mê thành nghề kiếm sống mang về thu nhập cao, Phương đã trở thành một trong những thanh niên tiêu biểu ở địa phương.

VĂN NGỌC-AN PHÁT