Cô gái 9X ở Đức Cơ tâm huyết xây dựng sản phẩm OCOP

(GLO)- Chỉ sau thời gian ngắn có mặt trên thị trường, các sản phẩm thịt heo Brong (heo sóc, heo sọc dưa) một nắng, trà bí đao, măng sấy mang thương hiệu Chuya Food đã được người tiêu dùng đón nhận, ủng hộ. Mới đây, các sản phẩm này đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thành công này đã khẳng định sự lựa chọn đường đi đúng đắn của chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1995, ở tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Nói về sự lựa chọn hướng đi cho mình, chị Thảo cho biết: “Tôi thấy huyện Đức Cơ là địa phương có nhiều nông sản tiềm năng, nhưng chủ yếu bán thô nên giá cả phụ thuộc nhiều vào thị trường. Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học (Khoa Sinh học-Trường Đại học Khoa học Huế), tôi ít nhiều cũng có một số kiến thức về chế biến nông sản nên bản thân đã mạnh dạn vay vốn, thuê đất mở cơ sở chế biến nông sản lấy thương hiệu Chuya Food như: thịt heo Brong một nắng, trà bí đao, măng sấy, thịt bò sấy, chuối hột rừng sấy... Mặc dù chỉ mới được 6 tháng nhưng các sản phẩm sau khi ra thị trường đã được sự đón nhận, ủng hộ của người tiêu dùng. May mắn hơn nữa là vừa rồi, các sản phẩm heo Brong một nắng, măng sấy và trà bí đao đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh”.

Thịt heo Brong một nắng Chuyafood-sản phẩm tâm huyết của Nguyễn Thanh Thảo-đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Thảo chia sẻ, trong tất cả các sản phẩm làm ra thì thịt heo Brong một nắng là sản phẩm mà chị dành nhiều tâm huyết nhất. Huyện Đức Cơ có số lượng người dân tộc thiểu số nuôi heo Brong khá nhiều nhưng đầu ra chưa ổn định. Heo Brong được nuôi theo phương thức truyền thống, chăn thả tự do nên thịt ngọt, vị thơm tự nhiên, mỡ dày, giòn. “Ấp ủ nguyện vọng giới thiệu cho bạn bè khắp nơi biết về món ăn này nên tôi đã làm món thịt heo Brong một nắng bằng công nghệ sấy năng lượng mặt trời. Trên thị trường có khá nhiều sản phẩm thịt heo một nắng, do vậy, để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần với nhiều công thức chế biến khác nhau. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng, tôi đã chọn công thức là đưa chính gia vị của người dân bản địa vào món thịt heo Brong một nắng, vừa giữ được hương vị đậm đà, vừa mang đậm phong cách ẩm thực của người Tây Nguyên. Hiện nay, nguồn cung nguyên liệu chính của Chuya Food được lấy từ các hộ tham gia Dự án nuôi heo Brong đạt chuẩn VietGAP tại địa phương”-chị Thảo cho hay.

Trong quá trình “khởi nghiệp”, chị Thảo cho biết, vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những khó khăn mà các cơ sở chế biến vẫn thường gặp. Do vậy, cơ sở đã xây dựng quy trình sản xuất chuẩn và định kỳ kiểm nghiệm nhằm kịp thời kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở mới thành lập, sản phẩm còn mới nên thị trường tiêu thụ chưa mở rộng, chi phí đầu tư quảng bá sản phẩm tương đối cao cũng là khó khăn.

Thế nhưng, cô gái 9X này đã “vượt khó” bằng cách quảng bá sản phẩm của mình thông qua mạng xã hội, tham gia các cuộc thi, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự nhanh nhạy đó mà các sản phẩm mang thương hiệu Chuya Food đã dần được mọi người đón nhận và ủng hộ.

Sản phẩm heo Brong một nắng được sấy bằng hệ thống năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Duy

Chị Thảo cũng chia sẻ: "Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cấp quy trình sản xuất, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc với mong muốn ngày càng phát triển, xây dựng thành công thương hiệu thịt heo Brong một nắng, đưa thịt heo Brong trở thành sản phẩm đặc trưng của huyện Đức Cơ. Năm 2021, tôi cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng cho 2 sản phẩm khác là thịt bò sấy và chuối hột rừng sấy để tham gia Chương trình OCOP. Tôi mong muốn sẽ xây dựng thương hiệu Chuya Food ngày một lớn mạnh và từng bước mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, qua đó giúp giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn, đồng thời liên kết với người dân nhằm tạo các chuỗi liên kết ổn định, tiêu thụ các nông sản của người dân địa phương, giúp nông dân ổn định cuộc sống”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ-đánh giá: “Các sản phẩm như trà bí đao, thịt heo Brong một nắng của Chuya Food có hương vị độc đáo, mộc mạc. Việc sử dụng hệ thống sấy bằng công nghệ năng lượng mặt trời đã đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, giữ nguyên hương vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp tới, huyện sẽ hỗ trợ cho cơ sở trong việc cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nhằm tạo ra các sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, tạo sự tin cậy cho khách hàng, từ đó có thể mở rộng thị trường”.

HÀ DUY