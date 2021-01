Người trẻ tất bật kiếm tiền dịp tết

Tranh thủ những ngày cận tết, nhiều bạn trẻ tìm việc làm kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, mua sắm, hay mong muốn tổ chức chương trình xuân ấm áp cho bà con vùng sâu, vùng xa...



Tranh thủ kiếm tiền vì nhiều lý do

L.A.Yến, sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết do ở TP.HCM nên mỗi khi tết về Yến tranh thủ tìm việc kiếm thêm thu nhập. Yến chia sẻ: “Mình đi làm thêm dịp này để có tiền trang trải và cũng thoải mái khi mua sắm đồ tết”.

Dù đã hoàn thành việc thi cuối kỳ nhưng Ngô Võ Cao Minh, sinh viên năm 2 khoa Nhân học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, không cho phép bản thân mình ăn tết sớm. Bắt đầu từ 16 giờ 30 và kết thúc lúc 22 giờ đêm mỗi ngày, Minh cùng nhóm bạn bày trí gian hàng đồ ăn tại Nhà văn hóa Sinh viên để bán gây quỹ kiếm tiền cho chương trình Xuân tình nguyện 2021 ở tỉnh Bình Phước.

Với Cao Minh được cống hiến tuổi trẻ cho những hoạt động tình nguyện là điều tuyệt vời, và có như vậy Minh mới có một cái tết trọn vẹn đúng nghĩa. “Với mình đây là dịp cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tổ chức một chương trình xuân ấm áp cho bà con vùng sâu, vùng xa. Với mình đây không những là chuyến đi trải nghiệm mà còn là một điều ý nghĩa có thể làm trước khi ăn tết”.



Quách Hải My, sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, dù đang bận rộn ôn thi cuối kỳ nhưng My vẫn sắp xếp để có thể làm thêm. Công việc của My là gia sư môn vật lý, một tuần My dạy từ 2 đến 3 buổi, mỗi buổi từ 1- 2 tiếng, thu nhập hơn 2 triệu/tháng. My chia sẻ quê ở Bạc Liêu mỗi lần về quê phải mất gần 8 tiếng, dịp tết lần này, My về sớm hơn mọi năm nên không lo chuyện phải đặt vé trước. Những ngày này, My dồn sức vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải và để về quê ăn tết.

Hải My bộc bạch: “Thi xong thì mình về quê ăn tết. Năm nay chắc tầm 22 âm lịch là mình về quê nên không cần đặt vé xe trước”.



Ám ảnh kẹt xe

Nguyễn Trọng Hữu, 26 tuổi (cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) thì tới 28 âm lịch mới xong việc và về quê. Hữu cho biết năm nay công việc kết thúc sớm do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng những ngày cuối năm Hữu bận vì phải “nhảy việc” để kiếm tiền về quê. “Quê mình ở Đồng Tháp, mỗi lần về quê mất khoảng 4 tiếng đi xe, nhưng tới những ngày nghỉ tết mình lại ám ảnh kẹt xe. Mong rằng năm nay chuyến đi của mình suôn sẻ”, Hữu giãi bày

Khác với Trọng Hữu, Nguyễn Lam, 25 tuổi, làm nhân viên cho một nhà máy ở quận 10, TP.HCM, cho biết cuối năm việc khá nhiều, thường xuyên đi công tác ở các tỉnh xa. Lam cho chia sẻ tối 24 âm lịch sẽ về quê Bến Tre. Điều Lam lo lắng lúc này là khi về quê ăn tết sẽ bị hỏi nhiều câu “khó đỡ”. “Mỗi lần mình về tết là bà con hàng xóm hỏi 'bao giờ cưới vợ?'. Mỗi lần như thế mình chỉ biết cười trừ”, Lam thổ lộ.

