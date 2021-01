Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Năm tháng khó thể nào quên...

Từ thời còn là học sinh, mình đã rất thích những hoạt động Đoàn. Lúc đó mình còn nhớ, mỗi lần nhìn thấy các anh, chị trong Ban chấp hành Đoàn trường, mình ngưỡng mộ lắm, thầm ước một ngày cũng được như vậy. Rồi một ngày mình may mắn được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đoàn trường, kể từ đó, mình tham gia rất nhiều hoạt động Đoàn của trường và của TP.Mỹ Tho, càng làm lại càng thích, càng đam mê. Khi vào đại học, mình nghĩ tuổi trẻ sẽ thật vô vị nếu mình chỉ học mà không được tham gia hoạt động Đoàn. Do đó, mình đã tìm đến văn phòng Đoàn khoa y, tự giới thiệu bản thân và xin các anh chị cho mình được tham gia hoạt động Đoàn. Có lẽ nhờ vào hồ sơ cũng đẹp (lúc đó mình đậu thủ khoa đầu vào của ngành bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM và từng là Phó bí thư Đoàn trường THPT nữa), nên được các anh chị dìu dắt và tạo cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động từ thể thao, văn nghệ, đến chương trình tình nguyện... Sau đó, mình đã được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khoa, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường. Năm đó là năm nhất đại học, nhiều bạn bè, thầy cô và cả gia đình lo là tham gia quá nhiều hoạt động sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên cũng khuyên mình giảm bớt các hoạt động lại, tập trung vào việc học để còn tốt nghiệp và đủ điều kiện thi bác sĩ nội trú. Lúc đó, mình đã tự hứa với bản thân rằng, phải vừa làm Đoàn tốt, vừa học giỏi, không để người ta nghĩ rằng, cán bộ Đoàn chỉ lo chơi, không lo học. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mình đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn, cho đến năm cuối đại học mình được tín nhiệm bầu là Phó bí thư Đoàn khoa y, và cũng tốt nghiệp trong top 10 của khóa. Mình rất vui vì đã có thể chứng minh rằng, hoạt động Đoàn không phải là rào cản của việc học, mà ngược lại, nó còn hỗ trợ rất nhiều vào sự phát triển toàn diện của bản thân, đặc biệt là các kỹ năng mềm, từ đó giúp cho việc học càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình sang Hàn Quốc để làm nghiên cứu sinh, lúc đó cũng tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Khi về Việt Nam, mình lại có cơ hội được tiếp tục hoạt động Đoàn với vai trò là Bí thư Đoàn khoa Y. Sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống, công việc trong và ngoài nước, mình đã chiêm nghiệm được nhiều thứ. Nhờ những kinh nghiệm đó, mình đã hướng dẫn, chỉ đạo cho Đoàn khoa thực hiện nhiều chương trình giúp sinh viên và đoàn viên có thể phát triển toàn diện bản thân, các kỹ năng mềm và những hoạt động có ích cho xã hội... Hơn 15 năm hoạt động Đoàn, mình đã chứng kiến rất nhiều cán bộ Đoàn thành công vượt bậc, vừa giỏi về chuyên môn, giỏi về quản lý, và còn làm kinh tế giỏi nữa. Do đó, mình chắc chắn một điều, nếu hoạt động Đoàn với một cái “tâm sáng”, một lòng nhiệt huyết cháy bỏng, cùng với một cái đầu tỉnh táo thì thành tựu mà nó mang đến cho bản thân và xã hội là vô cùng to lớn. Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê Duy, Trường ĐH Y Dược TP.HCM