Kỷ lục Guinness lập trình viên trẻ nhất thế giới

Kautilya Katariya (Anh) đã chính thức trở thành lập trình viên máy tính trẻ nhất thế giới, khi chỉ mới 6 tuổi đã hoàn thành các khóa học và đạt chứng chỉ về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (Data Science) của IBM.

Kautilya Katariya tận dụng các khóa học nổi tiếng của IMB để đạt được kỷ lục thế giới ẢNH: IBM

Theo The Next Web, trong một bài đăng trên blog, IBM cho biết “để đạt kỷ lục thế giới, Kautilya bắt đầu đọc các tài liệu về khóa học của IBM giúp hiểu các khái niệm về lập trình máy tính và ngôn ngữ Python. Do tác động của Covid-19 và nhu cầu ở nhà, tham gia các khóa học là một cách mà Kautilya cùng với sự hỗ trợ của cha mẹ có thể dành thời gian học các kỹ năng mới”.

Kautilya đã hoàn thành năm chứng chỉ về Python và AI từ IBM vào tháng 11.2020. Kautilya đã hoàn thành chứng chỉ chuyên nghiệp về AI của IBM’s Foundations trên nền tảng edX và khóa học Python for Data Science từ IBM Cognitive Class. Hiện tại, Kautilya đang tham gia hai khóa học của IBM để có được một chứng chỉ chuyên nghiệp khác về trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI).

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, việc học lập trình giờ đây đã dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết cho toàn thế giới. Rất nhiều trẻ em đã học viết mã khi còn nhỏ nhưng Katariya là người trẻ nhất đạt được các cấp chứng chỉ này.

Theo Hiếu Trung (TNO)