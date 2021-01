Hacker khét tiếng hoàn lương

(GLO)- Từng là một tội phạm nguy hiểm của nước Mỹ, chàng trai sinh ra tại mảnh đất Gia Lai Ngô Minh Hiếu (SN 1989) đang tạo ra niềm cảm hứng tích cực cho giới trẻ Việt khi “đầu quân” cho một cơ quan nhà nước là Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Từ tội phạm bị FBI truy nã

Tháng 2-2013, cái tên Hieupc (nickname của Ngô Minh Hiếu) đã được nhắc đến như một tên tội phạm nguy hiểm của nước Mỹ khi bị cáo buộc đã lấy cắp số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh... của hàng triệu công dân Mỹ. Mật vụ FBI đã phải dùng nhiều biện pháp để dẫn dụ Hiếu đến đảo Guam rồi bắt giữ theo lệnh truy nã. Vậy Hiếu là ai? Tại sao một thanh niên Gia Lai tuổi 24 lại khiến mật vụ Mỹ phải tốn nhiều công sức đến vậy?

Gia đình Hiếu ở một xóm nhỏ nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku. Khi mới 2 tuổi, Hiếu theo cha mẹ đến sinh sống tại TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, Hiếu chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Hoàn thành chương trình THPT, Hiếu đi du học tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland (New Zealand). Đây cũng là thời điểm cậu sinh viên người Việt bắt đầu lún sâu vào con đường đen tối của một hacker.

Sau khi đánh sập website chính ngôi trường mình đang theo học, Hiếu tham gia vào những phi vụ đánh cắp thông tin của công dân Mỹ để bán lại cho các tổ chức tội phạm trực tuyến và thu số tiền lớn. “Ngày đó, mỗi tháng tôi có thể kiếm khoảng 100 ngàn USD, có thời điểm tôi sở hữu 3-4 triệu USD. Chính số tiền khổng lồ ấy đã làm tôi mờ mắt và bị cuốn theo để rồi phạm sai lầm phải ân hận cả đời”-Hiếu chia sẻ. Năm 2009, bị truy bắt, Hiếu bỏ học và trốn về Việt Nam để theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Bị đồng tiền dẫn lối, Hiếu không dừng lại mà tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội của mình. Hiếu tâm sự: “Sau khi bị bắt, tôi như gục ngã, không tha thiết ăn uống, thậm chí đã có lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất khi phải một mình chống chọi ở nơi đất khách quê người. Nhưng khi nghĩ cha mẹ đang ở Việt Nam vẫn luôn chờ đợi nên tôi buộc phải cố gắng chịu đựng để mong ngày gặp lại cha mẹ”. Ngô Minh Hiếu chia sẻ, bản thân rất hối hận về thời tuổi trẻ bốc đồng (ảnh nhân vật cung cấp).

Quay đầu là bờ

Tại phiên tòa diễn ra vào năm 2015, Tòa án New Hampshire (Mỹ) cáo buộc: Từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã nhiều lần sử dụng máy tính tại Việt Nam để thâm nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác nhau nhằm lấy trộm số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh… của hàng triệu công dân Mỹ. Sau đó, Hiếu và đồng bọn bán lại thông tin cho các nhóm tội phạm trực tuyến để thu khoản tiền lớn. Bản cáo trạng còn buộc tội Hiếu và đồng bọn đã lập tài khoản hợp tác với Liberty Reserve (một tổ chức rửa tiền trên mạng khổng lồ) với số tiền lên tới 6 tỷ USD, bị phát hiện hồi tháng 5-2013.

Tuy nhiên, vì biết ăn năn hối cải và có tinh thần hợp tác nên Hiếu đã được Tòa án xem xét giảm nhẹ và tuyên phạt mức án 13 năm tù. Những tháng ngày chôn vùi tuổi trẻ trong trại giam nước Mỹ đã khiến cho Hiếu thay đổi suy nghĩ và đăng ký tham gia các khóa học về kinh doanh, luật, công nghệ máy tính, ngoại ngữ… “Những ngày trong tù, tôi đã học được bài học rằng con người sống cần phải hướng đến những điều tích cực, tốt đẹp hơn, học hỏi ở những người giỏi hơn mình và không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn”-Hiếu kể.

Ngày 21-11-2019, Hiếu nhận thông báo sẽ được ra tù sớm hơn 6 năm. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên đến ngày 4-8-2020, Hiếu mới trở về Việt Nam.

Ngày bước ra khỏi trại cách ly Covid-19 ở Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Hiếu mới lại được sà vào vòng tay người mẹ sau 7 năm xa cách. Hiếu thổ lộ: “Trải qua những ngày tháng tù tội nơi đất khách quê người, tôi nhận ra gia đình mới là số 1. Tôi cũng mong các bạn trẻ trước khi làm gì cũng nên suy nghĩ cho cha mẹ, cho những người xung quanh, đừng nên tiêu tốn thời gian nhiều vào chiếc điện thoại hay các trò chơi điện tử mà hãy luôn học hỏi. Tuổi trẻ có thể ai cũng mắc sai lầm nhưng “quay đầu là bờ”. Tôi đã phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Tôi cực kỳ ân hận và sẽ cố gắng góp từng chút công sức nhỏ nhoi cho xã hội”.

Với ước mơ hoàn lương làm lại cuộc đời, Hiếu đã nộp đơn xin tuyển vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông). Cơ hội đã mở ra đối với Hiếu khi trung tâm này đã nhận vào làm việc. Tại đây, Hiếu sẽ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu các kỹ thuật, giải pháp giúp bảo đảm an toàn thông tin được tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Tuy rời xa Gia Lai từ khá sớm, nhưng Hiếu vẫn dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất đã sinh ra mình. Ngay khi vừa ra tù, Hiếu cùng gia đình trở về sống ở TP. Pleiku hơn 1 tháng.

“Tôi vẫn luôn thích cuộc sống ở Gia Lai và thấy rất vui vì quê hương phát triển hơn nhiều. Tôi đã đi khá nhiều nơi, tìm hiểu cuộc sống của bà con ở đây và cũng đang có dự án hỗ trợ những người nghèo tại các vùng sâu, vùng xa. Tôi hy vọng, các bạn trẻ Gia Lai sẽ mang những kiến thức mình học được để phát triển quê hương, mỗi người cùng góp một chút công sức nhỏ bé thì khi gộp lại nó sẽ to lớn và ý nghĩa hơn nhiều”-Hiếu chia sẻ.

LÊ VĂN NGỌC