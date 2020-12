Vì sao thai phụ mất tích ở Bắc Ninh được tìm thấy ở Gia Lai?

(GLO)- Chiều 6-12, Công an TP. Pleiku cho biết đã xác minh thông tin một thai phụ bị mất tích ở Bắc Ninh từ ngày 2-12 nhưng đến ngày 6-12 được thông báo tìm thấy đang sinh con ở 1 bệnh viện tại Gia Lai.

Chị Th. đã báo về gia đình về việc mình đã sinh con ở Bệnh viện TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ngày 2-12, anh B.T.A (SN 1997, trú tại xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã cầu cứu trên mạng xã hội về việc vợ mình là chị N.T.T.Th (SN 1998) trong quá trình đi khám thai thì bị mất tích khi đi vệ sinh không liên lạc được nghi ngờ do bị bắt cóc. Thông tin này đã lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, đến ngày 6-12, gia đình anh A. nhận được tin chị đang sinh con ở Bệnh viện TP. Pleiku. Chị Th. báo với gia đình đã sinh con trai nhưng lý do vì sao bỗng dưng lại có mặt ở Gia Lai, ai đã đưa chị đi thì chị nói rằng không nhớ.



Tuy nhiên, theo xác minh của Công an TP. Pleiku, anh A. và chị Th. đã kết hôn với nhau từ tháng 9-2019 và sau đó chị Th. có thai được 5 tháng thì bị sẩy thai. Lo lắng việc mình bị sẩy thai sẽ làm gia đình buồn nên đã nảy sinh ý định mang bụng bầu giả để che giấu việc bị sẩy thai. Sau đó, thông qua mạng xã hội, chị Th. biết chị N.T.Đ.T (SN 1990, trú tại tổ 19, phường Ia Kring, TP. Pleiku) có mang thai cùng thời điểm với mình nên đã liên hệ xin con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng cho chị T. một số tiền.



Ngày 2-12, khi hay tin chị T. đang nằm tại Bệnh viện TP. Pleiku để chờ sinh thì chị Th. đã giả vờ đi khám thai sau đó tắt liên lạc với gia đình rồi bắt xe vào TP. Pleiku. Đến ngày 5-12, chị T. sinh được 1 bé trai rồi giao cho chị Th. nuôi và nhận một số tiền từ chị Th. Nhận được cháu bé, chị Th. đã thông báo cho gia đình rằng mình đã sinh con ở TP. Pleiku.

VĂN NGỌC