Tạm giữ "nữ quái" chuyên trộm cắp tiền mừng đám cưới, thu giữ gần 100 triệu

Công an TP Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng chuyên trộm cắp tiền mừng tại các đám cưới.



Cơ quan chức năng tạm giữ đối tượng chuyên trộm tiền mừng đám cưới. Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 21.12, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đơn vị chức năng đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố An Châu 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công). Đây là đối tượng chuyên trộm cắp tiền mừng tại các đám cưới.



Trước đó vào ngày 19.12, Công an TP Thái Nguyên tiếp nhận tin báo của bà Lưu Thị Hà (sinh năm 1963, trú tại tổ 12, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) về việc bị mất 98,5 triệu đồng tiền mừng đám cưới con gái.



Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc, điều tra và làm rõ Trần Thị Ngọc Ánh, là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên.



Tại cơ quan điều tra, Ánh khai nhận sáng 19.12 khi đi qua tổ 12, phường Trung Thành, Ánh đã trà trộn vào đám cưới của gia đình bà Hà, lợi dụng sơ hở của gia chủ, đối tượng lên tầng 2, phá tủ, lấy trộm tiền mừng cưới.



Bước đầu, Ánh còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tiền mừng cưới với thủ đoạn như trên tại địa bàn phường Tân Lập và phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên và xã Xuân Phương, huyện Phú Bình,



Công an thành phố Thái Nguyên đã thu hồi 98,5 triệu đồng tiền Ánh trộm cắp được và đang xác minh, làm rõ các vụ trộm khác do Ánh thực hiện để xử lý theo quy định của pháp luật.



