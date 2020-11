Chồng 21 tuổi, vợ 19 tuổi bị khởi tố vì lừa đảo qua mạng

Theo Công an Q.Thanh Khê, (Đà Nẵng), hai vợ chồng Hậu, Ngân đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng.



Hậu bị đưa đi cai nghiện trước khi bắt giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Ngày 26.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố hai vợ chồng lừa đảo qua mạng. Trong đó, Lương Văn Hậu (21 tuổi, ngụ TT.Diên Khánh, Khánh Hòa) bị bắt tạm giam, Phan Thị Kim Ngân (19 tuổi, vợ Hậu) bị cấm rời khỏi nơi cư trú.



Trước đó, ngày 12.9, chị Tôn Nữ T.N (18 tuổi, ngụ Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê) liên hệ Facebook Phạm Thị Phượng để gia công tranh thêu với thù lao 3 triệu đồng/bức. Tài khoản Facebook này yêu cầu chị N. đặt cọc nhiều lần với tổng số tiền 19,2 triệu đồng qua nhiều tài khoản, sau đó cắt liên lạc.



Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê xác định tài khoản Facebook Phạm Thị Phượng do Lương Văn Hậu và Phan Thị Kim Ngân lập ra để lừa đảo.



Hình ảnh, thông tin thì Ngân lấy của người khác trên mạng. Sau đó Ngân đăng tuyển thợ gia công tranh đính đá và tranh thêu tại nhà.



Khi chị N. chuyển tiền đặt cọc để nhận gia công tranh thêu, Ngân dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh làm giả một giao dịch chuyển tiền công cho chị N. Tuy nhiên Ngân nói chị N. phải gửi thêm tiền mới được mở khóa giao dịch trên.



Theo Công an Q.Thanh Khê, hai vợ chồng Hậu, Ngân còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng khác với thủ đoạn tương tự, lực lượng đang mở rộng điều tra và tìm kiếm các bị hại. Cũng theo công an, Hậu còn nghiện ma túy, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc trước khi bắt tạm giam.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)