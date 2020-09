Bắt 4 thanh thiếu niên rình rập phụ nữ trong đêm bị camera ghi hình

Từ thông tin nạn nhân trình báo và camera an ninh ghi lại, Công an TP Biên Hòa đã từng bước làm rõ thông tin và nơi ở của 4 thanh thiếu niên chuyện đạp xe phụ nữ trong đêm để cướp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 24-9 cho biết đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Phạm Văn Đồng (19 tuổi), Vũ Huỳnh Minh (16 tuổi), Đoàn Quốc Huy (17 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Gia Bảo (17 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



4 đối tượng chuyên rình rập phụ nữ trong đêm để cướp

Cô gái bị nhóm cướp trên đạp ngã xe rồi dùng dao tấn công, cướp đi xe máy rạng sáng 16-9.

Công an bước đầu làm rõ, đây là băng nhóm đạp ngã người phụ nữ đi xe máy rồi dùng dao tấn công, gây ra vụ cướp táo tợn trong đêm ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa hơn 1 tuần trước. Cùng thủ đoạn này, băng nhóm trên gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các phụ nữ trên địa bàn TP Biên Hòa.

Cụ thể, gần 1 giờ ngày 16-9, chị H.A (17 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) chạy xe máy trên đường nội bộ khu phố 11, phường Tân Phong thì nhóm của Minh liền áp sát, đạp ngã cô gái 17 tuổi xuống đường. Khi nạn nhân giằng co giữ lại chiếc xe thì bị 1 đối tượng dùng dao Thái lan đâm vào tay, buộc cô gái phải buông tay.

Từ thông tin nạn nhân trình báo và camera an ninh ghi lại, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Công an TP Biên Hòa đã từng bước làm rõ thông tin và nơi ở của các đối tượng cướp giật. Đến đêm 23-8, Công an đã bắt giữ 4 đối tượng trên ở 1 nhà trọ thuộc địa bàn phường Trảng Dài.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ đạp ngã ữ, dùng dao tấn công để cướp xe của chị H.T.H.A. Đồng thời, băng nhóm này còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp xe trong tháng 9 tại TP Biên Hòa và nhiều vụ khác tại huyện Trảng Bom.

NGUYỄN TUẤN (NLĐO)