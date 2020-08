Đôi bạn cùng… lùi!

Ra tù và chưa có công ăn việc làm ổn định, Trần Hồng Hải thường xuống gầm cầu Trần Thị Lý để sử dụng cỏ Mỹ. Tại đây, Hải gặp Huỳnh Ngọc Phụng và thân nhau, cả hai thường xuyên đồng hành trong những phi vụ đặc biệt. Cho đến một ngày, hai đối tượng bị CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt giữ sau khi trộm cắp một xe máy.



Phụng, Hải và chiếc xe máy tang vật Công an thu giữ được.



Theo đó, vào 20 giờ 45 ngày 21-7-2020, ông Trần Anh Văn (1962, trú K318/8- Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc) dựng xe máy BKS 43C1-215.00 phía trước nhà thì bị kẻ gian lấy mất. Qua trích xuất camera an ninh trước nhà, ông Văn phát hiện có 2 nam thanh niên lấy xe của mình vào khoảng 20 giờ 50 cùng ngày. Sau đó, ông Văn đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo vụ việc.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tiến hành xác minh, khai thác hình ảnh nhận dạng đối tượng. Đến giữa tháng 8, qua công tác nắm tình hình, địa bàn Đại úy Đinh Hữu Bảo Duy, cán bộ Cảnh sát khu vực phát hiện một đối tượng nghi vấn sử dụng xe máy có đặc điểm giống với chiếc xe bị mất cắp. Tiến hành theo dõi, đến sáng ngày 18-8, CA phường đã xác định được người đang điều khiển xe là Trần Hồng Hải (1988, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) nên mời về làm việc. Khai thác nhanh, Hải khai thêm đồng phạm là Huỳnh Ngọc Phụng (1992, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Qua làm việc, cả hai thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.



Trần Hồng Hải khai, vào tối ngày 21-7, sau khi sử dụng cỏ Mỹ dưới gầm cầu Trần Thị Lý, Hải rủ Phụng đi kiếm đồ ăn nhưng đang “cháy túi” nên ngậm ngùi đi về. Khi đến nhà số K318/8- Núi Thành thì phát hiện có một chiếc xe máy dựng ngoài đường nên Hải bàn bạc với Phụng lấy trộm. Được Phụng thống nhất “ý tưởng”, cả hai thậm thụt trong bóng tối chờ thời cơ. Khi phát hiện không có ai, Phụng “đi chân nhện” vào dắt xe và Hải nhanh chóng hỗ trợ đẩy ra hướng đường Núi Thành. Khi đến góc khuất trong kiệt 383- Núi Thành, Hải tháo mặt nạ trước của xe rồi đấu nối nguồn điện. Xe nổ máy, cả hai lên xe chạy hướng ra cầu Trần Thị Lý rồi tháo biển số xe vứt gần đó. Trước khi “đường ai nấy đi”, cả hai lại rủ nhau làm một hơi cỏ Mỹ ăn mừng “chiến tích”.



Về phần Hải, sau khi lấy được xe, y mang về sửa chữa, thay chân đạp, chân phanh và gắn biển số khác để sử dụng làm phương tiện đi lại cho đến ngày bị CAP Hòa Cường Bắc bắt giữ. Trước đó, Hải từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND Q. Cẩm Lệ tuyên phạt 4 tháng tù và vừa hết thời gian chấp hành án vào tháng 9-2019. Ngoài vụ trộm cắp xe máy trên, Hải và Phụng còn cùng nhau trộm cắp tài sản khác như sắt thép tại các công trình xây dựng ở Q. Cẩm Lệ và H. Hòa Vang để lấy tiền mua cỏ Mỹ sử dụng. Hiện CAP Hòa Cường Bắc đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Hải Châu tiếp tục xử lý theo quy định.



Biết tin đã bắt được kẻ trộm, ông Văn rất vui mừng. Ông nghĩ chiếc xe “cùi bắp”, có giá trị thấp nên khi mất chỉ trình báo Công an để báo việc, không có hy vọng tìm lại được chiếc xe. Gần 1 tháng sau, ông nhận được tin vui bất ngờ từ CAP Hòa Cường Bắc nên rất cảm kích trước tinh thần đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an.

Theo MAI VINH (cadn)