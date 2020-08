Đã bắt được "hotgirl" đâm bạn cùng trọ

Ngày 31/7, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997) - cô gái đâm trọng thương bạn cùng trọ rồi bỏ trốn.





Như thông tin đã đưa, trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh (SN: 1997; HKTT: xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh Anh Giang) và chị L.T.N (SN: 1992; Quê quán: Bắc Giang, bạn ở cùng phòng trọ) đã tranh cãi dẫn đến xô xát.



Khi được mọi người can ngăn, Lan Anh bỏ ra ngoài khoảng 15 phút, sau đó quay lại phòng trọ, cầm theo dao đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng chị N rồi bỏ đi. Hậu quả chị N được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/01/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh.



Sau nhiều ngày truy tìm, tối ngày 30/7/2020, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt được Lan Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.



Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.





