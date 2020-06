Lĩnh 15 năm tù vì tung clip nhạy cảm làm bạn gái cũ nhiều lần tự tử

Bị Long tung clip nhạy cảm, ảnh khỏa thân của mình lên mạng xã hội, cô gái trẻ đòi nhảy cầu xuống sông, uống thuốc diệt chuột tự tử.





Bị cáo Long tại phiên tòa - Ảnh: DIỆP THANH





Ngày 29-6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Việt Long (21 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội "cưỡng dâm" và tội "làm nhục người khác". Bị hại trong vụ án là người yêu cũ của Long.



Sau bục khai báo, bị cáo Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối hận. Nói lời sau cùng, Long đã gửi lời xin lỗi tới chị L. (18 tuổi) – bị hại trong vụ án.



Hối hận đã muộn, nỗi đau Long gây ra với chị L. là quá lớn, không bao giờ có thể xóa nhòa. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Long 15 năm tù về tội "cưỡng dâm" và tội "làm nhục người khác".



Tài liệu điều tra thể hiện Long và chị L. có quan hệ yêu đương. Một số lần "quan hệ" trong nhà nghỉ, Long bí mật dùng điện thoại quay 3 clip và chụp ảnh chị L. khỏa thân trên giường, trước cửa nhà tắm.



Clip "nóng" và ảnh khỏa thân trên đã được Long dùng để ép chị L. không được chia tay với mình.



Theo cáo trạng, khi bị chị L. chia tay, tháng 4-2019 bị cáo đã gửi clip "nóng" qua Zalo để ép chị không được chia tay. Nhận được clip, chị L. sốc nặng, đã lấy dao cắt cổ tay tự tử nhưng được bạn học can ngăn.



Thấy chị L. vẫn kiên quyết chia tay, bị cáo đe dọa nếu không cho quan hệ tình dục sẽ đưa clip và hình ảnh khỏa thân lên mạng xã hội Facebook.



Lo sợ Long phát tán hình ảnh, clip nhạy cảm của mình, chị L. miễn cưỡng cùng Long đến một nhà nghỉ ở Sóc Sơn để quan hệ tình dục.



Theo cáo trạng, Long đã 7 lần cưỡng ép chị L. phải đến nhà nghỉ "quan hệ" với mình.



Không dừng lại tại đó, khi chị L. nhất quyết chia tay, Long đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị L. rồi đăng ảnh khỏa thân và clip "nóng" của hai người. Bị cáo còn gửi clip nhạy cảm cho một số bạn bè xem. Khi gửi, Long bình luận bằng những từ ngữ tục tĩu, xúc phạm nặng nề tới danh dự, nhân phẩm của chị L.



Biết Long đăng clip nhạy cảm, hình ảnh khỏa thân của mình lên Facebook, chị L. đã chạy ra sông gần nhà định nhảy cầu tự tử nhưng được bạn bè can ngăn, giữ lại. Một lúc sau chị L. lại chạy ra cầu tự tử tiếp nhưng được người đi đường can ngăn, đưa về nhà.



Khi được bạn bè khuyên can, Long đã gỡ clip trên. Tuy nhiên, Long vẫn tiếp tục liên lạc để níu kéo tình cảm với chị L. Chị L. không đồng ý, Long lại đe dọa sẽ đưa clip lên mạng xã hội để chị L. trở thành "người nổi tiếng và sáng nhất đêm nay".



Do quá uất ức, xấu hổ và lo sợ chị L. đã 2 lần uống thuốc diệt chuột để tự tử. Phát hiện sự việc, người thân đưa chị L. đi viện cấp cứu nên thoát chết.



Đáng nói, khi chị L. đang nằm viện, Long lại tìm tới nơi, đưa bệnh nhân đến một nhà nghỉ ở Vĩnh Phúc để quan hệ tình dục nhằm mục đích cho chị L. có thai để gia đình chị L. đồng ý cho cưới.



Ngày 24-6-2019, gia đình chị L. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra và Long bị khởi tố bắt giam.



