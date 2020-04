Tuổi trẻ xã Ia Nhin tuyên truyền và phát 500 khẩu trang phòng dịch

(GLO)- Sáng ngày 6-4, Đoàn xã Ia Nhin (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) tổ chức phát 500 khẩu trang vải miễn phí và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã về các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn thanh niên xã Ia Nhin tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: Hà Phương

Số khẩu trang này được Đoàn xã Ia Nhin kêu gọi Nhà may Ngân Đinh, thôn 2, xã Ia Nhin may tặng. Anh Nguyễn Thế Chiến Thắng-Bí thư Đoàn xã Ia Nhin nói: “Chúng tôi đang tiếp tục vận động một số cơ sở may 1.000 khẩu trang vải nữa để tặng cho bà con các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Dự kiến cuối tuần này hoàn thành và đoàn viên thanh niên sẽ đến từng nhà phát tặng và tuyên truyền cho bà con biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19”.