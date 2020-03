Sáng tạo tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên chi đoàn Tỉnh Đoàn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.B

“Cùng rửa tay xoa xoa xoa xoa đều/Đừng cho tay lên mắt mũi miệng/Và hạn chế đi ra nơi đông người/Đẩy lùi vi rút corona corona...”-lời ca khúc “Ghen cô vy” (nhạc sĩ Khắc Hưng) cùng vũ điệu rửa tay do vũ công Quang Đăng sáng tạo được đoàn viên, thanh niên chi đoàn Tỉnh Đoàn cover (thể hiện lại) đã nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ, hơn 10.000 lượt xem khi mới đăng tải trên trang Youtube gần 1 tuần qua.

Tham gia biểu diễn trong clip là 11 đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện. Nhiệt tình, nỗ lực tập luyện nên nhóm chỉ mất 3 ngày để hoàn thành clip. Trên nền nhạc sôi động, vui tươi, đoàn viên, thanh niên đã cover các bước rửa tay theo quy định của Bộ Y tế. Các cảnh quay được thực hiện tại trụ sở Tỉnh Đoàn và Quảng trường Đại Đoàn Kết. Cùng với việc nhắc nhở mọi người rửa tay, chi đoàn Tỉnh Đoàn còn lồng ghép tuyên truyền mọi người phải đeo khẩu trang khi đến cơ quan, thường xuyên lau chùi, sát khuẩn không gian làm việc.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện vũ điệu rửa tay “Ghen cô vy”, anh Đỗ Đức Thanh-Bí thư chi đoàn Tỉnh Đoàn-cho biết: “Sau khi xem video vũ điệu rửa tay đang “hot” trên mạng, chúng tôi nảy ra ý tưởng xây dựng một clip tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19. Chúng tôi đã liên hệ và nhận được sự hỗ trợ từ Công ty Sun Media Gia Lai để tạo dựng một video đạt chất lượng về nội dung và kỹ thuật. Mong rằng qua vũ điệu này, những lý thuyết về phòng-chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được mọi người tiếp nhận nhanh hơn; góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành và cộng đồng phòng-chống dịch”.

Đoàn phường Trà Bá đặt điểm rửa tay tại bộ phận một cửa để phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: T.B

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng khối lượng công việc tại các bộ phận một cửa luôn quá tải, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính khá đông. Để phòng-chống dịch bệnh, các tổ chức Đoàn đã thực hiện những phần việc phù hợp, ý nghĩa. Đơn cử, Đoàn phường Trà Bá (TP. Pleiku) đã trích kinh phí mua nước rửa tay khô, đặt bảng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và quy trình hướng dẫn rửa tay đúng cách tại bộ phận một cửa của phường. Đoàn phường cũng cử người thường xuyên nhắc nhở công dân khi đến giao dịch phải ngồi cách nhau 1 m để bảo vệ mình và người khác. Chị Trần Lê Cẩm Hân (tổ 1, phường Trà Bá) cho biết: “Khi đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa, tôi thấy mọi người đều đeo khẩu trang, lại có nước rửa tay trước và sau khi thực hiện giao dịch. Đây là một việc làm cần thiết trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Tương tự, Đoàn xã Tú An (thị xã An Khê) cũng trích kinh phí để mua nước rửa tay sát khuẩn, thiết kế bảng hướng dẫn quy trình rửa tay sát khuẩn đặt tại bộ phận một cửa của xã. Đoàn xã còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát 200 chiếc khẩu trang vải và 150 tờ rơi tuyên truyền cho người dân ở chợ Tú An vào ngày 21-3. Chị Trương Thị Như Phi-Bí thư Đoàn xã Tú An-cho biết: “Chợ là nơi tập trung đông người, vì thế, chúng tôi lựa chọn địa điểm này để tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh”.