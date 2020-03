Hẹn người tình vào nhà nghỉ rồi sát hại vì nợ tiền không đòi được

Hiền cho người phụ nữ nợ 250 triệu nhưng không đòi được nên hẹn nạn nhân vào nhà nghỉ rồi sát hại. Gây án xong, Hiền tự tử song không chết.





Chiều 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.





Hiện trường án mạng. Ảnh: N.T.





Năm 2016, Hiền và chị N.T.P. (38 tuổi, ở Bắc Giang) cùng đi buôn thịt rồi có tình cảm với nhau. Hai năm sau, Hiền cho người tình vay 250 triệu đồng để làm ăn.



Đầu tháng 2, do cần tiền nên người đàn ông này yêu cầu chị P. trả nợ, nhưng không được. Nghĩ người phụ nữ lừa tình để đoạt tiền, Hiền nảy ý định sát hại chị P. rồi tự tử.



Hiền hẹn đối phương tại nhà nghỉ ở thị trấn huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Thấy chị P. đồng ý, ông ta mua dao bầu và thuốc diệt cỏ rồi thuê phòng chờ.



Tối 16/2, chị P. đến nhà nghỉ thì bị Hiền sát hại. Gây án xong, bị can trốn về quê, uống thuốc độc nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu nên không chết.



Ngày 22/2, sau khi Hiền tỉnh lại, Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý ông ta về nơi tạm giam phục vụ điều tra.



Theo Hồng Đăng (Zing)

(Dẫn nguồn từ Dân Việt)