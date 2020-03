Đăng bậy tin giám đốc sở giáo dục Quảng Nam "sắp bị kỷ luật", bị phạt 12,5 triệu

Một nhân viên ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam đăng thông tin sai sự thật trên Facebook đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng.





Ngày 12-3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết thanh tra sở vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tống Dũ (SN 1983; ngụ thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).



Ông Dũ bị phạt vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân (Facebook "Du Tong Nguyen") ngày 24-2-2020 với nội dung: "Học sinh chưa thể đến trường. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam chuẩn bị nhận án kỷ luật". Được biết, ông Dũ là một nhân viên ngân hàng ở địa phương.



Quyết định xử phạt ông Dũ có hiệu lực từ hôm nay (12-3) và người đàn ông này có trách nhiệm nộp tiền phạt vào Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.





Đăng tin sai sự thật trên Facebook sẽ bị xử phạt nặng





*Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên "HS" đăng tải thông tin với nội dung có 1 người tên T.C.Q (trú thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) làm việc tại Vinpearl Nam Hội An mắc Covid-19, qua đó đã gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến cá nhân và gia đình của anh Q.



Tiến hành xác minh, công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là của bà N.T.P (SN 1975, quê quán: Kế Xuyên, Bình Trung, hiện đang cư trú và làm việc tại TP Đà Nẵng). Qua làm việc, bà N.T.P thừa nhận mình là người đã đăng tải những nội dung không đúng sự thật như trên và nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật.



Công an huyện yêu cầu và bà P. đã gỡ bỏ nội dung không đúng sự thật trên, đồng thời đăng thông tin đính chính, xin lỗi công khai cá nhân anh Q. trên Facebook cá nhân của mình và cam kết không tái phạm.

Theo Q.Vinh (NLĐO)