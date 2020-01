Thầy giáo Đỗ Văn Minh: Xứng đáng với danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu

(GLO)- Với những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, thầy giáo Đỗ Văn Minh (Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) đã được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2019.



“Năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết”-đó là nhận xét của cô Nguyễn Thị Thỏa-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học khi nhắc đến thầy giáo trẻ Đỗ Văn Minh, giáo viên môn Ngữ văn của nhà trường.





Thầy giáo Đỗ Văn Minh. Ảnh: H.Đ.T

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế), ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Minh đã mơ ước trở thành giáo viên dạy Ngữ văn. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, anh liền đăng ký thi vào Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Khoa học Huế). Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thừa Thiên-Huế phân công giảng dạy ở Trường THCS và THPT Hương Giang. Tuy nhiên, với mong muốn tiếp tục theo học thạc sĩ, Minh gác lại sự nghiệp “trồng người”.



Cuối năm 2013, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ và chọn Gia Lai là quê hương thứ 2 để lập nghiệp. Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tuyển dụng và phân công anh về giảng dạy tại Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa). Là giáo viên trẻ, lại công tác ở vùng khó, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, song với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Minh đã nỗ lực khắc phục khó khăn để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Để có giáo án phù hợp với học sinh nơi đây, anh mày mò tìm đọc tài liệu liên quan, xem bài giảng trực tuyến... nhằm tạo cho các em niềm say mê và hứng thú khi học môn Ngữ văn. Ngoài dạy trên lớp, anh còn dành thời gian bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT; chú trọng khơi gợi lòng say mê và rèn luyện tinh thần tự học của các em. Bên cạnh đó, anh còn hướng dẫn 2 học sinh dân tộc thiểu số của trường thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Lai căng văn hóa trong đối tượng học sinh THPT huyện Ia Pa”. Kết quả, đề tài này đã đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.



Sau 3 năm giảng dạy tại Ia Pa, năm học 2017-2018, thầy giáo Đỗ Văn Minh chuyển về Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh). Tại môi trường mới, anh tiếp tục nỗ lực mang những kiến thức đã học để truyền đạt cho học sinh. Anh chia sẻ: Ngữ văn là môn học đầy chất nghệ thuật. Vì vậy, để học sinh hứng thú với môn học này, bản thân người thầy khi lên lớp phải như một nghệ sĩ, rút ruột ra mà giảng, có vậy mới đem lại cảm xúc cho học sinh. “Tôi còn tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm thực tế để các em hiểu rằng môn Ngữ văn không xa rời cuộc sống. Tôi cũng hay đan xen những kiến thức có vẻ không liên quan đến bài học để tạo hứng thú, thư giãn cho học sinh nhưng thực ra đó lại là con đường tự nhiên nhất để đưa kiến thức đến với học trò”-anh Minh chia sẻ thêm. Thêm nữa, anh luôn đề cao sự giản dị: giản dị trong ăn mặc, trong giao tiếp và trong cả cách truyền đạt kiến thức tới học trò. Anh quan niệm: Sự giản dị sẽ xóa tan khoảng cách giữa thầy và trò.



Về công tác tại ngôi trường mới này, ngoài hoạt động giảng dạy, anh Minh lại quyết tâm thắp lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh. Ngay trong năm học đầu tiên, anh đã hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh với đề tài: “Quan niệm sống trong lứa tuổi học sinh THPT huyện Chư Pưh (Gia Lai)-Góc nhìn tâm lý, biểu hiện, hành vi xã hội” (đạt giải ba). Năm học 2018-2019, Minh tiếp tục hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi trên với đề tài: “Nghiên cứu tâm lý, thái độ, ý thức và kỹ năng quản lý, sử dụng tiền trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Em Đoàn Thị Mộng Hương (lớp 11A2) cho biết: “Thầy Minh là giáo viên dạy môn Ngữ văn mà em yêu thích nhất. Phương pháp dạy của thầy giúp tụi em nắm bắt vấn đề nhanh, dễ hiểu và yêu thích môn học này”. Thầy Minh còn tham gia viết sáng kiến và đạt giải cao. Năm học 2017-2018, anh được Sở GD-ĐT đánh giá đạt loại A với sáng kiến “Quan niệm sống trong lứa tuổi học sinh THPT huyện Chư Pưh (Gia Lai)-Góc nhìn tâm lý, biểu hiện, hành vi xã hội”. Năm học 2018-2019, với đề tài “Văn học so sánh-Một hướng tiếp cận hiệu quả bộ môn Ngữ văn trong trường THPT”, anh tiếp tục được Sở GD-ĐT đánh giá đạt loại B.



Với sự nhanh nhẹn, lòng say mê nghề nghiệp và sự nỗ lực hết mình, thầy giáo Đỗ Văn Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh.

Hà Đức Thành