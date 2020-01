Bắt 8 nam thanh, nữ tú "bay lắc" trong quán karaoke 29 tết

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Thanh Tuấn (tên thường gọi Hùng Con, SN 1980, trú tại tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và Văn Tiến Hoài (SN 1996, trú tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

8 đối tượng đã bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23-1 (tức 29 Tết), Công an huyện Đak Đoa đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke The Voice tại thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa. Tại phòng hát số 7, lực lượng Công an phát hiện có 8 đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép gồm 2 đối tượng trên và Lê Quốc Quân (SN 1991, trú tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah), Phan Thanh Khương (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa), Đỗ Văn Hiếu (SN 1983, trú tại thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa), Phan Chung Tình (SN 1998, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Hoàng Viết Thương (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) và Nguyễn Thị Kim Luyến (SN 2004, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông).

Qua kiểm tra tất cả các đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Bước đầu các đối tượng khai nhận, Tuấn đã mua ma túy dạng khay cùng 2 viên thuốc lắc về giao cho Hoài rồi Hoài chia ra cho cả nhóm cùng sử dụng trong phòng hát số 7. Tại phòng hát này, lực lượng Công an cũng thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai là ma túy dạng khay; 1 chiếc đĩa có dính chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng khay, 1 gói ni lông có mảnh lá cây nghi là ma túy dạng cần sa hoặc cỏ Mỹ.

Hiện Công an huyện Đak Đoa đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.