Tạm giữ nam thanh niên bị tố cướp tài sản, hiếp dâm bà cụ 76 tuổi

Sau khi cướp 400.000 đồng và một bình gas, nam thanh niên nổi thú tính hiếp dâm bà cụ 76 tuổi tại thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự nghi phạm để điều tra làm rõ.





Ảnh minh họa: Internet



Ngày 19-12, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ xác nhận cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Nam (31 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra dấu hiệu phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra đêm 15-12.



Nạn nhân là bà cụ P.T.T. (76 tuổi), ở một mình tại nhà riêng cùng thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa.



Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 16-12, chính quyền UBND xã Quỳnh Hoa và ban công an xã có tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ con gái của cụ T. có nội dung: Lợi dụng việc cụ T. sống một mình, lúc nửa đêm ngày 15, rạng sáng 16-12, Lê Công Nam đã lẻn vào nhà cụ với ý định cướp tài sản.



Sau khi đánh cụ T. để cướp 400.000 đồng cùng một bình gas, nam thanh niên này còn nổi cơn thú tính, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân đã tuổi cao sức yếu.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban công an xã Quỳnh Hoa đã lập biên bản sự việc, đồng thời triệu tập Lê Công Nam nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ban công an xã sau đó báo cáo sự việc về cho Công an huyện Quỳnh Phụ và Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.



Sau một ngày gây án và trốn khỏi địa phương, sáng 17-12 khi Nam vừa trở về nhà thì bị công an xã Quỳnh Hoa phát hiện, lập tức bắt giữ và đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Nam bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận ngoài việc cướp tài sản của bà T., Nam còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.



Ngày 19-12, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết nghi phạm Nam vốn ở gần nhà nạn nhân, hai người còn có quan hệ họ hàng.



"Ở địa phương, cụ T. sống neo đơn vì chồng mất đã lâu, con trai đi làm ăn xa nhà, con gái đi lấy chồng", lãnh đạo xã cho hay.



Về "tiểu sử" của Lê Công Nam, lãnh đạo xã cho biết thanh niên này chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng thường có biểu hiện tâm lý không bình thường. Tuy nhiên, không phải mắc bệnh tâm thần.



Được biết, Lê Công Nam là con thứ 2 và chưa lập gia đình. Nghi phạm này sống cùng bố mẹ làm nông nghiệp, gia đình thuộc diện khó khăn.



Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Quỳnh Phụ khẩn trương xác minh điều tra.



Theo TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH (TTO)