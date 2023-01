Pleiku tích cực chuẩn bị Tết Nguyên đán

(GLO)- Công tác chỉnh trang đô thị đang được các đơn vị chức năng của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) gấp rút triển khai nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp đón chào năm mới. Cùng với đó, chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 cũng được thành phố chú trọng tổ chức, đảm bảo nhu cầu mua bán của người dân.





Từ chỉnh trang đô thị



Những ngày cận Tết, TP. Pleiku trở nên nhộn nhịp. Trên các tuyến đường, từng tốp công nhân khẩn trương quét dọn vệ sinh môi trường, sơn sửa bó vỉa, dải phân cách, quét vôi cây xanh; sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn tín hiệu giao thông. Cùng với đó, pa nô, áp phích, cờ hoa, biểu ngữ chào đón xuân mới cũng được các phòng, ban, đơn vị chức năng khẩn trương trang trí, giúp đô thị Pleiku trở nên tươi đẹp, mới mẻ.

Giàn hoa trang trí khung chữ “Mừng Đảng-mừng Xuân Quý Mão-2023” trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn





Theo ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường khẩn trương chỉnh trang đô thị, dọn vệ sinh, trang trí đường phố, các điểm du lịch... Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đối với những dự án chưa hoàn thành trước Tết thì phải dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.



Ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng yêu cầu đơn vị chức năng tập trung lực lượng dọn dẹp đất đá mặt đường, phát quang, dọn cỏ lề đường, xà bần ở các tuyến đường khu vực trung tâm và đường cửa ngõ vào thành phố. Cùng với đó, tiến hành vá ổ gà, láng nhựa mặt đường; sửa chữa vỉa hè, dải phân cách, biển báo giao thông bị hư hỏng; thay thế tấm đan; chùi, rửa, sơn lại các dải phân cách bằng sắt, bê tông khu vực trung tâm thành phố; sơn vạch tim đường, vạch bộ hành trên các tuyến đường: Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Bình; sơn, quét vôi tại các công viên, hoa viên, khu di tích. Ngoài ra, thành phố còn đầu tư hơn 4 tỷ đồng để cải tạo đèn led cổng trang trí đường Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương và led trang trí trục đường Tôn Đức Thắng; xếp hoa trang trí trên các tuyến phố chính, các đảo giao thông ở trung tâm thành phố và giàn hoa trang trí khung chữ “Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão 2023” dựng trước Trụ sở liên cơ quan ở đường Trần Hưng Đạo.



“Đặc biệt, thành phố còn đầu tư 1,5 tỷ đồng để lắp đặt đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với chủ đề: “Cao nguyên xanh-Khát vọng đại ngàn” với mong muốn Gia Lai sẽ ngày một phát triển hơn nữa, hòa nhập vào sự lớn mạnh của dân tộc. Đường hoa được bố trí theo không gian mở với 1 cổng chào thiết kế bằng hình tượng những cánh hoa Mlah Tây Nguyên rực rỡ; 2 cụm hoa đối xứng bên 2 hồ nước trong khuôn viên Quảng trường được mô phỏng từ hình tượng núi Hàm Rồng và đôi mắt Pleiku. Điểm nhấn chính là các cụm linh vật năm Quý Mão được đặt tại trung tâm mỗi cụm hoa. Đường hoa hứa hẹn sẽ là điểm vui xuân, đón Tết thú vị cho người dân Phố núi và du khách”-ông Tâm cho biết thêm.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai chuẩn bị trang trí đường hoa. Ảnh: Quang Tấn





Còn theo ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, hệ thống chính trị phường tập trung tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân và yêu cầu 100% hộ gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo trái phép, nhất là trong đêm Giao thừa và sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán hoa, cây cảnh và các sản phẩm trang trí Tết.



Đến chợ hoa xuân



Bên cạnh chỉnh trang đô thị, việc tổ chức chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 cũng được TP. Pleiku chuẩn bị chu đáo. Theo đó, năm nay, UBND thành phố tiếp tục giao cho 3 phường: Tây Sơn, Hội Thương, Ia Kring chuẩn bị mặt bằng bố trí, tổ chức và quản lý chợ hoa Tết với tổng số 510 lô, mỗi lô có kích thước 30-32 m2. Địa điểm bố trí chợ hoa được giữ nguyên như năm trước, gồm: Khu Hội chợ triển lãm tỉnh tại đường Hoàng Đạo Thúy với 296 lô; đường quy hoạch Đ2 thuộc khu quy hoạch suối Hội Phú (đoạn Nguyễn Lương Bằng-Hùng Vương) với 60 lô và tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ với 154 lô. Chợ hoa xuân bắt đầu hoạt động từ ngày 10 và kéo dài đến hết ngày 21-1 (tức từ ngày 18 đến 30 tháng Chạp).



Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phường Tây Sơn đã thành lập Ban Quản lý và các tiểu ban phục vụ để triển khai công tác tổ chức chợ hoa Tết. Đồng thời, phường thông báo rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm, thời gian, giá thuê lô dự kiến để người dân nắm bắt, đăng ký tham gia chợ hoa cũng như đến tham quan, mua sắm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trương Thị Ái Vi, giá thuê mặt bằng được chia làm 3 mức. Trong đó, 100 lô loại 1 là 1,8 triệu đồng/lô; 100 lô loại 2 có giá 1,6 triệu đồng/lô; 96 lô loại 3 là 1,4 triệu đồng/lô. Từ ngày 20-12-2022, phường bắt đầu nhận đơn đăng ký kinh doanh tại chợ hoa Tết và tổ chức bốc thăm phiếu lô vào ngày 8-1.

Anh Dương Văn Toàn (tổ 7, phường Hội Thương) chăm sóc những chậu cúc bày bán tại chợ hoa. Ảnh: Mộc Trà







Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng: Thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an và các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo người dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

“Phường cũng hợp đồng với các đơn vị liên quan để dọn dẹp khu vực bố trí chợ hoa; tiến hành cấp điện, nước phục vụ và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa. Đồng thời, tổ chức đăng ký, quản lý, cấp thẻ cho lực lượng bốc xếp, tham gia vận chuyển tại chợ hoa theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người mua hoa và các hộ kinh doanh; phân công lực lượng trực thường xuyên tại chợ hoa để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ngoài ra, phường cũng quán triệt các hộ kinh doanh không được tự ý sang nhượng lô khi chưa có sự đồng ý của Ban Quản lý chợ hoa; không đập phá, tiêu hủy hoa không bán hết trong đêm Giao thừa”-bà Vi thông tin thêm.



Tương tự, phường Hội Thương cũng khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để chợ hoa Xuân Quý Mão diễn ra đúng tiến độ, vui tươi, an toàn. Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường-cho biết: “Để có được mặt bằng sạch, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường cho khu vực chợ hoa, từ sau Tết Dương lịch, phường đã chủ động thuê nhân công, vận động một số lực lượng trong phường để phát dọn cỏ, thu gom rác thải. Ngoài 25 hộ đã bốc thăm 30 lô (giá thuê 2,2 triệu đồng/lô) để bày bán các loại hoa, phường tiếp tục gia hạn thời gian cho các hộ đăng ký vào chợ theo quy mô dự kiến 60 lô ban đầu. Đối với các hộ kinh doanh, phường yêu cầu cam kết phải bảo vệ các công trình hạ tầng như vỉa hè, cây xanh, điện, nước và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực chợ hoa. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức cho các hộ kinh doanh ngoài mặt đường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn ký cam kết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi mua bán hoa, cây cảnh và các sản phẩm trang trí Tết sai quy định”.



Là một trong những hộ đưa hoa ra bán sớm nhất, anh Đoàn Mạnh Đức (tổ 7, phường Thống Nhất) chia sẻ: “Năm nay, gia đình tôi thuê 4 lô tại đây để bán hoa Tết. 200 chậu quất chúng tôi nhập từ Hưng Yên đã “cập bến” chợ hoa vào sáng 9-1. So với năm ngoái, giá bán năm nay tăng hơn 10-20% do chi phí mua hoa và vận chuyển tăng cao. Hy vọng sẽ bán được hết số quất này”.



Để chợ hoa xuân diễn ra vui tươi, an toàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực chợ hoa, không để xảy ra tình trạng các đối tượng xấu khống chế, gây áp lực đối với người bán hoa để trục lợi, tranh giành; thông tin số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, Công an phường và lãnh đạo phường phụ trách chợ hoa đến người kinh doanh để kịp thời phản ánh thông tin khi cần thiết. Ngoài ra, UBND các xã, phường phải phối hợp tổ chức thông báo, vận động các hộ tập trung về khu vực chợ hoa Tết để kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh mua bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết.



QUANG TẤN - HỒNG THI