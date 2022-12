Vietnam Airlines hủy hàng loạt chuyến bay đi đến Tuy Hòa, Côn Đảo

Hàng loạt các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đi, đến Côn Đảo, Tuy Hòa đã buộc phải hủy do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại khu vực này.



Vietnam Airlines hủy các chuyến bay đi, đến Côn Đảo, Tuy Hòa do thời tiết xấu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)







Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc và gió mùa Đông Bắc có gió giật, tốc độ gió lớn, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn bay tuyệt đối cho hành khách, Vietnam Airlines buộc phải hủy các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa trong ngày 18/12 và hủy 10 cặp chuyến bay đến, đi từ Côn Đảo trong các ngày 18-19/12.



Cụ thể, trong ngày 18/12, Vietnam Airlines đã hủy các chuyến giữa Hà Nội và Tuy Hòa gồm VN1651, VN1650; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tuy Hòa gồm VN1660, VN1661; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo gồm VN1891, 0V8095, 0V8057, VN1859, 0V8063, 0V8093, 0V8091, VN1885, 0V8069, VN1895, VN1890, 0V8094, 0V8090, VN1858, 0V8062, 0V8092, 0V8056, VN1884, 0V8068.



Trong ngày 19/12, Vietnam Airlines hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và Thành phố Hồ Chí Minh.



“Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Các hành khách được hỗ trợ sắp xếp thay đổi chuyến bay và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines,” đại diện hãng bay này cho biết.



Ảnh hưởng của thời tiết xấu được dự báo kéo dài đến 20/12. Các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác. Vietnam Airlines tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)