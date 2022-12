Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông: Nguy cơ trả vốn vì vướng mặt bằng

(GLO)- Theo hợp đồng, cuối năm 2022, Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng trong giải phóng mặt bằng nên tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án rất chậm, có nguy cơ phải trả lại vốn nếu không được chấp thuận gia hạn thời gian.





Dự án đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông có tổng chiều dài tuyến là 32,75 km, quy mô công trình giao thông cấp IV, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, kết cấu bê tông nhựa, có hệ thống thoát nước, an toàn giao thông. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, trong đó, kế hoạch vốn bố trí trong năm 2022 là gần 105 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2020-2022) và chính thức triển khai thi công từ giữa tháng 3-2021. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện Chư Pưh nên tiến độ giải ngân mới chỉ đạt khoảng 35% kế hoạch vốn năm 2022.

Nhiều vị trí trên tuyến đường liên huyện đi ngang qua nhà của người dân nên công tác vận động giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Tấn



Ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) cho biết: Đoạn qua địa bàn thị trấn có chiều dài hơn 5,8 km, vướng mặt bằng của 128 hộ dân. Thời gian qua, UBND thị trấn phối hợp cùng các cơ quan chức năng vận động 125 hộ dân đồng thuận chủ trương đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện còn 3 hộ dân tại đoạn đấu nối với quốc lộ 14 chưa thống nhất vì cho rằng mức bồi thường quá thấp so với giá thị trường. “Trong năm 2022, giá bất động sản trên địa bàn tăng đột biến dẫn đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang tiếp tục đối thoại cũng như tranh thủ người thân, người có uy tín vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện”-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa thông tin.



Được biết, tổng chiều dài tuyến đi qua huyện Chư Pưh là 25 km; trong đó có 18,4 km là tuyến mới hoàn toàn phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, còn 6,6 km bám theo đường cũ. Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng được 17,6 km, còn 0,8 km chưa giải phóng mặt bằng do người dân chưa chấp thuận mức giá bồi thường.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho hay: Ngay từ tháng 10-2021, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân. Nhưng do tuyến đường đi qua địa bàn tới 25 km và xuyên qua khu dân cư, không theo đường hiện trạng, rất nhiều vườn tược của người dân từ đất vuông vắn trở thành đất hình tam giác, lục giác, có trường hợp thì đường đi sát qua nhà ở, trong khi không có chính sách nào để hỗ trợ, đền bù những trường hợp này. Bên cạnh đó, giá bất động sản trong năm tăng ảo, người dân yêu cầu đền bù theo giá thị trường nên huyện gặp rất nhiều khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.



“Có nhiều trường hợp đồng thuận khi đối thoại nhưng khi đem tiền xuống nhiều lần thì lại không nhận. Huyện đang xây dựng giá trình UBND tỉnh phê duyệt, sau đó sẽ xây dựng phương án cưỡng chế đối với 3 hộ còn lại. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của huyện không có chức năng xây dựng giá mà phải thuê đơn vị tư vấn. Nhưng đơn vị tư vấn không dám thực hiện do liên quan đến pháp luật, vấn đề kiện cáo sau này của người dân. Dù vậy, song song với công tác làm quy trình cưỡng chế, chúng tôi cũng tiếp tục vận động, tranh thủ người thân, người có uy tín tác động để các hộ này chấp thuận phương án đền bù”-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh thông tin.



Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, để giải ngân hết nguồn vốn bố trí cho dự án, đơn vị đang trình UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án và xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30-6-2023. Đồng thời, đề nghị các cấp thẩm quyền tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm thi công. Khi có mặt bằng, đơn vị sẽ lập và theo dõi tiến độ thi công chi tiết hàng tuần, tiến độ đối với từng hạng mục và quy định cụ thể thời gian hoàn thành; yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc tăng ca, tăng kíp thi công nhiều mũi, có phương án thi công đồng thời nhiều đoạn tuyến để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại thời gian bị chậm vừa qua.



QUANG TẤN