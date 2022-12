Bình Định kiến nghị Bộ Quốc phòng giao gần 154 ha để mở rộng sân bay Phù Cát  

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Quốc phòng giao gần 154 ha diện tích đất quân sự để mở rộng sân bay Phù Cát.





Ngày 16.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương vừa kiến nghị Bộ Quốc phòng về việc thỏa thuận phương án quy hoạch sử dụng đất phục vụ quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Phù Cát.





Nhà hành khách tại sân bay Phù Cát. Ảnh: Hoài Luân



Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận điều chỉnh cấp sân bay Phù Cát (Bình Định) từ 4C lên 4E theo tiêu chuẩn ICAO.



Theo phương án quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát giai đoạn 2021-2030 là cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp I; công suất 5-7 triệu hành khách/năm và 12.000 tấn hàng hóa/năm.



Hành khách xuống sân bay Phù Cát. Ảnh: Hoài Luân



Tổng số vị trí đỗ tàu bay 26 vị trí; loại tàu bay khai thác như: A320/A321 và tương đương, có thể nâng cấp mở rộng để nhận tàu bay như: A350, B777, B787 và tương đương khi có yêu cầu.



Về tầm nhìn đến năm 2050, cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO và sân bay quân sự cấp I; công suất 12 đến 15 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm. Tổng số vị trí đỗ tàu bay 35 vị trí; loại tàu bay khai thác như tàu bay Code E, A320/A321 và tương đương.



Thống kê tỉnh Bình Định, phần diện tích đất Cảng Hàng không theo hiện trạng là 862,3ha (trong đó diện tích đất do quân sự quản lý là 702,28ha; diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý 14,65ha và diện tích đất dùng chung là 145,37ha).



UBND tỉnh Bình Định cho biết, nhu cầu sử dụng đất quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là 948,56ha. Trong đó, diện tích đất do quân sự quản lý là 548,76ha; diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý 113,91ha và diện tích đất dùng chung là 285,89ha.



Để đảm bảo nhu cầu sử dụng đất quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét giao phần diện tích đất quân sự cho hàng không dân dụng quản lý là 99,26ha và giao phần diện tích đất quân sự để sử dụng chung với Cảng Hàng không là 54,26ha.





Theo UBND tỉnh Bình Định, Cảng Hàng không Phù Cát có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh này nói riêng.



Cảng Hàng không Phù Cát hiện đang khai thác bao gồm 3 hạng mục chính, gồm: Sân đỗ với 7 vị trí đỗ máy bay A321-200, Nhà ga 2 tầng và đường băng. Nhà ga hành khách có năng lực phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm, công suất thiết kế 2,5 triệu hành khách/năm, có khả năng mở rộng để nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, với quy mô hiện tại Cảng hàng không Phù Cát đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè kéo dài và các dịp hội nghị, sự kiện, lễ, Tết.



Do vậy, Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và đầu tư xây dựng nâng cấp là rất cần thiết và cần phải được nghiên cứu ngay từ bây giờ.



