Giám định thiệt hại trong quá trình thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thiệt hại do việc thanh toán các hạng mục không thi công, thi công thiếu khối lượng tại Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, gói thầu số 2 Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn từ Km 1+125 đến Km 1+440) theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 5-5-2015 của Chủ tịch UBND TP. Pleiku về phê duyệt dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư hơn 49,9 tỷ đồng; gói thầu số 4 (đoạn từ Km 0 đến Km 0+789) theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 19-5-2017 của Chủ tịch UBND TP. Pleiku về phê duyệt dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư hơn 73,5 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai thi công, do công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dài đến tháng 6-2019 nên gói thầu số 2 và gói thầu số 4 phải chia làm nhiều đợt và thời hạn gia hạn hợp đồng thi công đến ngày 30-12-2019 phải hoàn thành. Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn trung ương cấp cho Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú không bị thu hồi, chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo tỷ lệ phần trăm khối lượng hợp đồng trọn gói để giải ngân vốn cho nhà thầu thi công. Đồng thời, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công có văn bản cam kết hoàn trả khối lượng theo giá trị đã thanh toán. Tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán chưa có khối lượng thực tế thi công (trong đó có các hạng mục cống thoát nước, trồng cỏ chống xói). Sau khi được thanh toán, các nhà thầu đã thi công hoàn trả phần khối lượng được nghiệm thu, thanh toán trước.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công gói thầu số 2 và gói thầu số 4 thì UBND TP. Pleiku bổ sung Dự án tái định cư suối Hội Phú giáp với tuyến 1 (thuộc gói thầu số 4), tuyến 4 (thuộc gói thầu số 2) của Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú nên một số hạng mục không thể thi công được hoặc thi công thiếu khối lượng so với hợp đồng, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Trong đó, các hạng mục không thi công gồm: cống ngang D1000 thoát nước mưa tại vị trí Km 0+160 thuộc gói thầu số 2 với giá trị hơn 200 triệu đồng (chủ đầu tư chỉ mới nghiệm thu, thanh toán cho đơn vị thi công hơn 73 triệu đồng); cống thoát nước tại các lý trình Km 0+520 thuộc gói thầu số 4 với giá trị hơn 172,7 triệu đồng và hạng mục trồng cỏ lá gừng phần thân kè khối lượng 3.636,7 m2 thuộc gói thầu số 4 với giá trị hơn 94,8 triệu đồng.

Các hạng mục thi công thiếu khối lượng gồm: cống ngang D1000 thoát nước mưa tại Km 0+80 thuộc tuyến 2 gói thầu số 4 có giá trị hơn 38 triệu đồng; cống ngang D1000 thoát nước mưa tại Km 0+100 (đã dịch chuyển sang vị trí Km 0+117) thuộc tuyến 1 gói thầu số 4 có giá trị hơn 28 triệu đồng; cống ngang D1000 thoát nước mưa tại Km 0+300 thuộc tuyến 2 gói thầu số 4 có giá trị gần 4 triệu đồng; cống ngang D1000 thoát nước mưa tại Km 0+515,2 thuộc tuyến 1 gói thầu số 4 có giá trị hơn 43 triệu đồng. Tổng giá trị các hạng mục không thi công và thi công thiếu khối lượng là hơn 455,2 triệu đồng.

Suối Hội Phú, TP. Pleiku sau khi đã được thi công. Ảnh: Lê Anh

Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đã được chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu, thanh toán hết khối lượng theo hợp đồng thi công xây dựng đã ký và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Đến nay, công trình chưa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Ngày 22-5-2021, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) TP. Pleiku, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Thịnh Hoàng (đơn vị thi công) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh (đơn vị giám sát thi công) đã lập biên bản kiểm tra hiện trường và giảm trừ giá trị khối lượng không thực hiện. Ngày 10-5-2022, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phúc Thịnh Hoàng đã nộp lại hơn 73,5 triệu đồng cho Ban QLDAĐTXD TP. Pleiku. Ngày 10-5-2022, Ban QLDAĐTXD TP. Pleiku đã nộp số tiền này vào tài khoản của Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giảm trừ số tiền thanh toán sai khối lượng.

Trước đó, ngày 15-9-2021, đại diện chủ đầu tư (Ban QLDAĐTXD TP. Pleiku), Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (đơn vị thi công) cùng Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh (đơn vị giám sát thi công) đã lập biên bản kiểm tra hiện trường và giảm trừ giá trị khối lượng không thực hiện thuộc gói thầu số 4 đối với nhiều hạng mục, trong đó có cống thoát nước tại các lý trình Km 0+80, Km 0+100, Km 0+300, Km 0+515,2, Km 0+520 và hạng mục trồng cỏ lá gừng phần thân kè khối lượng 3.636,7 m2 với số tiền hơn 434 triệu đồng. Ngày 10-11-2021, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên đã nộp lại số tiền này cho Ban QLDAĐTXD TP. Pleiku. Ngày 23-11-2021, Ban QLDAĐTXD TP. Pleiku đã nộp số tiền trên vào tài khoản của Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giảm trừ số tiền thanh toán sai khối lượng.

Ngày 16-12-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận Kết luận số 514-KL/TU ngày 7-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú. Ngày 27-12-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định phân công giải quyết kiến nghị khởi tố số 116/QĐPC-CSKT sai phạm về đầu tư công trình xây dựng và có dấu hiệu sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú theo nội dung Kết luận số 514-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dựa trên những kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiến hành giám định việc thanh toán các hạng mục không thi công, thi công thiếu khối lượng thuộc gói thầu số 2 và gói thầu số 4 Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú với số tiền hơn 455,2 triệu đồng so với thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt có gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước không? Kết luận giám định làm cơ sở hoàn tất các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.