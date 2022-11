Ayun Pa hướng tới đô thị văn minh

(GLO)- Thời gian qua, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tập trung các nguồn lực để đầu tư cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị nhằm đạt chuẩn văn minh đô thị.





Nằm ở trung tâm thị xã, phường Sông Bờ đặc biệt chú trọng công tác chỉnh trang đô thị. Ông Trần Quang Khải-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của thị xã trong xây dựng hạ tầng, hàng năm, phường giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể xây dựng mô hình “Con đường tự quản”. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ vệ sinh, chăm sóc cây xanh đoạn đường qua trước nhà mình, đăng ký thu gom rác thải. Đặc biệt, mới đây, Hội Nông dân và Đoàn phường phối hợp thực hiện công trình “Trụ điện nở hoa” tại 2 tuyến đường Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng với chiều dài 1,6 km. “Các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ năm 2015 đến nay, người dân tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất và hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, tu sửa nhà văn hóa. Hiện tại, 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Qua rà soát mới đây, có 1.413/1.470 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”-ông Khải thông tin.

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đức Thụy



Bà Phan Thị Nhàn-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Sông Bờ) cho biết: Trước đây, những cột điện dọc đường Trần Hưng Đạo dán chằng chịt các tờ quảng cáo, rao vặt và dây điện các loại giăng đầy. Từ khi Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường triển khai công trình “Cột điện nở hoa”, các mẩu quảng cáo, rao vặt đều được gỡ bỏ và cột điện được vẽ các hình hoa đầy màu sắc. “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đăng ký thu gom rác thải và tự giác dọn vệ sinh đoạn đường đi qua trước nhà mình, khơi thông cống rãnh, trồng hoa, không lấn chiếm vỉa hè khi kinh doanh. Nhờ vậy, đường sá thông thoáng và sạch đẹp hơn”-bà Nhàn nói.



Tương tự, những năm gần đây, cảnh quan môi trường trên địa bàn phường Đoàn Kết cũng được cải thiện rõ rệt. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Siu Lịch, phường phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025. Theo đó, những năm qua, thị xã đã dành nhiều nguồn lực giúp địa phương xây dựng, cải thiện cảnh quan môi trường. “Hiện 100% tuyến đường giao thông của phường đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Thị xã cũng đang mở rộng Quảng trường 19-3, nâng cấp một số công viên và sắp tới sẽ lát gạch vỉa hè một số tuyến đường thuộc địa bàn phường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí cho người dân. Ngoài ra, thị xã đã cấp xe để phường làm tốt hơn công tác đảm bảo trật tự đô thị. Trên cơ sở đó, UBND phường phân công cán bộ, công chức trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân không cơi nới, lấn chiếm vỉa hè gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị”-Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết cho hay.



Theo ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã: Bằng nhiều nguồn lực, hàng năm, thị xã đầu tư xây dựng hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, chú trọng đầu tư làm mới và nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, công viên, quảng trường, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đường phố. Bên cạnh đó, thị xã cũng tổ chức các đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, cơi nới các điểm buôn bán tại các chợ để đảm bảo an toàn hành lang giao thông, quan tâm thu gom, xử lý rác thải, trồng gần 1.000 cây xanh nhằm tạo bóng mát tại các tuyến đường, công viên, quảng trường…



Trao đổi với P.V, bà Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã-cho hay: Cuối năm 2021, toàn thị xã có 64 cơ quan, công sở, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa (đạt 100%), 47/49 khu dân cư văn hóa (đạt 95,9%), 8.462/9.630 hộ gia đình văn hóa (đạt 87,87%). “Thị xã phấn đấu đến năm 2025 có 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là tích cực cải thiện vấn đề cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh”-bà Vân thông tin thêm.



NHẬT HÀO