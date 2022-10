Vì sao cây cầu nối Đắk Lắk - Gia Lai dở dang?

Trung ương thu hồi nguồn vốn đầu tư cầu 110 do UBND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) chậm và không quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.





Ngày 13-10, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết sở đã tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ bố trí lại vốn để hoàn thiện cầu 110, đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.



Mỗi địa phương có quy định riêng



Theo hồ sơ, tháng 5-2017, Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật hạng mục một đơn nguyên cầu 110, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư hơn 24 tỉ đồng bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Cầu này sẽ nối địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh (Gia Lai) và xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).



Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh có 22 hộ dân có diện tích bị ảnh hưởng. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp với chính quyền xã tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân. Đồng thời thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường những diện tích đất thu hồi theo đúng quy định. Các hộ dân đã đồng ý phương án bồi thường chính quyền đưa ra.



Trong khi đó, có 21 hộ dân ở địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo không đồng tình phương án bồi thường của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện vì cùng là đối tượng bị thu hồi đất như nhau nhưng Gia Lai lại đưa ra chính sách bồi thường, hỗ trợ cao hơn Đắk Lắk. Vì vậy, khi nhà thầu đưa máy móc thi công dự án, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng đã ngăn cản.





Cầu 110 ở địa phận tỉnh Đắk Lắk còn dang dở. Ảnh: Vũ Long





Cầu 110 ở địa phận tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện. Ảnh: Vũ Long





Cuối năm 2018, phía tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện thi công dự án. Riêng tỉnh Đắk Lắk không làm được do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, nguồn vốn đầu tư cho cầu 110 đã bị thu hồi về ngân sách nhà nước. Thời điểm này, dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng.



Lý giải nguyên nhân áp dụng chính sách hỗ trợ, bồi thường cho người dân thấp hơn tỉnh Gia Lai, lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo cho biết do áp dụng các văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành.



“Chúng tôi muốn bồi thường cho dân cho thỏa đáng để họ bàn giao mặt bằng nhưng quy định là vậy, chúng tôi không làm khác được. Nếu muốn bồi thường cao hơn phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Mỗi địa phương một khác, không thể đánh đồng nhau được” - vị này cho hay.



Xin bố trí hơn 3,4 tỉ đồng để hoàn thành dự án



Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư làm cầu 110 đã kết thúc từ cuối năm 2018 và không được kéo dài sang năm 2019. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư chưa nắm bắt được thông tin này để thông báo cho huyện Ea H’leo có hướng xử lý kịp thời.



Hơn nữa, giữa Ban QLDA và UBND huyện Ea H’leo phối hợp với nhau chưa tốt, dẫn đến không kịp thời đưa dự án trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện. Điều này dẫn đến việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất cho dự án còn chậm.



UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc dự án bị thu hồi, bị người dân phản đối còn có trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì từ trước tháng 5-2018, người dân Ea H’leo đã đồng ý phương án bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, do chủ đầu tư và nhà thầu đã không thi công ngay, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ dự án.



Mới đây, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục ký công văn kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét tiếp tục bố trí hơn 3,4 tỉ đồng để hoàn thiện dự án. Trường hợp chưa bố trí vốn kịp thời thì đề nghị Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng để thống nhất giao cho tỉnh Đắk Lắk ứng trước nguồn ngân sách địa phương để thực hiện. Đồng thời, Bộ GTVT có văn bản cam kết hoàn ứng cho tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.



“Để công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế giữa các tỉnh Tây Nguyên, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia trên tuyến đường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ GTVT quan tâm, xem xét sớm giải quyết kiến nghị của tỉnh” - công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu.





Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tự bố trí vốn đầu tư



Trước đó, Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết nguồn vốn đầu tư cho dự án đã kết thúc vào cuối năm 2018 và không được kéo dài sang năm 2019. Để đảm bảo hoàn thành dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cân đối nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành hạng mục còn lại để xây dựng cầu 110.



Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, xác nhận Bộ GTVT đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này. Cụ thể như thế nào, ông Bình đề nghị PV liên hệ với cán bộ của chủ đầu tư để nắm.



Còn theo một cán bộ khác của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, ban đang đề nghị Bộ GTVT bố trí vốn để hoàn thiện cầu 110. “Nếu dự án này không tiếp tục triển khai không thể thực hiện quyết toán được. Lỗi chính do chính quyền địa phương không thực hiện được bàn giao mặt bằng. Cầu 110 khi nào làm xong mới quyết toán được” - vị này cho hay.





Theo VŨ LONG (PLO)