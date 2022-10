Quốc lộ 1A: Đoạn qua Phú Yên, Bình Định nát tươm

Những năm qua, quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua tỉnh Phú Yên và Bình Định đã gieo nỗi ám ảnh lên cánh tài xế và người dân, bởi mặt đường thì đầy ổ gà, ổ voi, bước vào mùa mưa 2022, tuyến đường này tiếp tục tơi tả.

Một đoạn QL1A qua Phú Yên bị “thủng” lỗ chỗ sau mưa vào giữa tháng 10-2022.

Ngày 22, 23-10, PV Báo SGGP đi dọc QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên, như: Xuân Cảnh, Xuân Phương, Xuân Yên, Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu), An Dân, An Cư, An Hiệp (huyện Tuy An), TP Tuy Hòa (Phú Yên)… mặt đường hư hỏng, đầy ổ gà, ổ voi, sạt vỡ kéo dài. Hư hỏng nặng nhất là đoạn qua xã Xuân Cảnh, khu vực Đèo Nại (xã Xuân Phương), phường Xuân Yên; đoạn qua đèo Quán Cau (huyện Tuy An) và tuyến tránh qua TP Tuy Hòa.

Nhiều lái xe vận tải hàng hóa và hành khách bức xúc nêu rằng QL1A đoạn qua Phú Yên và Bình Định là nỗi ám ảnh của họ. Mặt đường nát không chỉ làm giảm tốc độ lưu thông mà còn gây hư hỏng cho phương tiện và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Người dân ở thị xã Sông Cầu phản ánh, đường hư hỏng như vậy nhưng việc khắc phục lại quá chậm trễ.

Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Bình Định) cho biết, các đoạn QL1A qua thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), Phú Tài (TP Quy Nhơn) bị hư hỏng nặng khiến nhiều mô tô sụp ổ gà té ngã gây chết người và bị thương. “Chúng tôi đang huy động quân số để phối hợp các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ đảm bảo an toàn giao thông. Còn đối với những vụ tai nạn giao thông xảy ra do đường hư hỏng khắc phục không kịp thời thì cơ quan chức năng sau đó sẽ làm rõ trách nhiệm từng đơn vị”, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Phòng CSGT tỉnh Bình Định cho hay.

Tình trạng QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên và Bình Định xuống cấp, hư hỏng đã kéo dài 6 năm nay. Dự án nâng cấp, mở rộng trên 88km QL1A do Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long làm chủ đầu tư đưa vào khai thác từ năm 2016 (vừa hết bảo hành hồi tháng 8-2022). Hiện, Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) III được giao tiếp quản, bảo trì 102km QL1A qua Phú Yên (trong đó có dự án do Ban QLDA Thăng Long bàn giao). Ngoài ra, còn 2 đoạn 32km cũng trên QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên thuộc 2 dự án BOT, một đoạn đang trong thời gian bảo hành.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Khu QLĐB III cho biết, QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên hư hỏng 14.500m2 mặt đường, ổ gà sâu từ 7-13cm, bị sụt lún 6.300m2… Nguyên nhân chính khiến đường hư hỏng là do mưa lớn, địa chất thủy văn phức tạp; mặt đường sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp nhưng kinh phí sửa chữa, bảo trì hạn chế. Theo ông Bình, giai đoạn 2021-2023 nhu cầu sửa 70,78km QL1A đoạn qua Phú Yên cần đến 640 tỷ đồng, song vốn đáp ứng mới chỉ có 362 tỷ đồng. Khu QLĐB III đang tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT bổ sung khoảng 300 tỷ đồng để tiếp tục sửa chữa, bảo trì.

Mới đây, nhiều ý kiến nảy sinh khi Sở GTVT tỉnh Phú Yên đề xuất đưa việc khắc phục hư hỏng trên QL1A vào tình huống khẩn cấp thiên tai. Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết: “Các công trình ảnh hưởng đến tính mạng người dân thì buộc phải đưa vào tình huống thiên tai khẩn cấp như lụt, bão để đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 6-7-2021 của Chính phủ. Còn về trách nhiệm tới đâu thì các đơn vị chức năng sẽ xem xét để sử dụng nguồn vốn cho phù hợp. Đặc biệt, đối với công trình chưa hết hạn bảo hành thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm”.

Theo ông Tạ Thanh Tình, Trưởng Văn phòng QLĐB III.3 (Khu QLĐB III), khi thời tiết ổn định 3 nhà thầu chính sẽ khắc phục triệt để, đảm bảo an toàn theo tình huống thiên tai khẩn cấp… Bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, cho rằng, trong thời gian đường đang hư hỏng, không đảm bảo thì Bộ GTVT cần cho tạm dừng việc thu phí để giảm áp lực cho người dân. Bộ GTVT cần có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng toàn tuyến để khắc phục triệt để các hư hỏng vì đường đã quá nát.

Từ đầu năm 2022 đến nay, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tại Phú Yên tăng với 95 vụ khiến 50 người chết, 77 người bị thương… Các huyện, thị xã Sông Cầu, Tuy An, TP Tuy Hòa, Đông Hòa (có tuyến QL1A đi qua) đều tăng 23 vụ với 2 người chết, 29 người bị thương. Trong 95 vụ TNGT được phân tích, có 29 vụ xảy ra trên QL1A, chiếm 30%. Riêng huyện Tuy An, trong 9 tháng của năm 2022 xảy ra 14 vụ TNGT làm 9 người chết, 7 người bị thương, trong đó 9 vụ xảy ra trên QL1A. Ngày 26-10, Khu QLĐB III cho biết, đang kiến nghị Cục Đường bộ xem xét tạm dừng thu phí tại trạm BOT khai thác đoạn QL19 Bình Định (Km17+054 - Km50+00) do Công ty TNHH BOT 36.71 khai thác. Lý do, qua kiểm tra, các ngành chức năng phát hiện nhiều hư hỏng, bất cập, vi phạm kéo dài tại dự án này, song nhà đầu tư chây ì, không chịu khắc phục, bảo trì đường.