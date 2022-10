Môi giới ồ ạt rao bán nhà ở xã hội trái luật

Hiện nay, tại một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) ở Hà Nội mặc dù chưa được phép mở bán, nhưng thông tin rao bán căn hộ đã được "cò đất" đăng công khai trên mạng xã hội. Theo lời chào bán của “cò đất”, việc mua NƠXH mà không phải bốc thăm, thậm chí, còn có thể chọn căn hộ theo đúng ý mình với điều kiện phải trả một khoản tiền chênh lệch cho đơn vị môi giới hàng trăm triệu đồng/căn.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn đang trong quá trình thi công phần móng. Ảnh: Cao Nguyên

Rầm rộ bán NƠXH trên mạng

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội, trang tin bất động sản, các "cò đất" đã rầm rộ chào bán, nhận tư vấn hồ sơ, đặt mua căn hộ khi dự án chưa đủ điều kiện nhận hồ sơ theo quy định. Đặc biệt, NƠXH là sản phẩm nhà ở được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước chỉ dành cho người có thu nhập thấp, gia đình chính sách…

Với loại hình nhà ở này, người dân muốn mua phải qua khâu xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chính sự khan hiếm nguồn cung và giá rẻ đang khiến nhà ở xã hội từ một sản phẩm chính sách được "cò đất" biến thành món hàng kiếm lời.

Trên trang mạng xã hội Facebook có tên nhóm “Hội cư dân Mua Nhà Ở Xã Hội NHS Trung Văn Tố Hữu” với hơn 1.000 thành viên, đã có những thông tin đăng tải về việc mua bán NƠXH Trung Văn.

Những lời rao bán nhà ở xã hội trên hội nhóm. Ảnh chụp màn hình

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua NƠXH tại dự án NHS Trung Văn, PV gọi điện thoại 0967211xxx và được “cò đất” hướng dẫn nhiệt tình. Người này hỏi rõ cụ thể nơi công tác, quê quán và hoàn cảnh gia đình cụ thể để sắp xếp hồ sơ. “Mua nhà xã hội không phải ai cũng được mua, phải thuộc diện và nếu thiếu thì bọn em phải bổ sung” - người này nói.

Liên quan hệ với số điện thoại 096311xxxx tên Đức để hỏi mua, người này rất niềm nở để tư vấn. Đức nói rằng, nếu muốn mua thì phải cố gắng hoàn thiện hồ sơ sớm để gửi lên cho chủ đầu tư. “Sau khi anh hoàn thiện hồ sơ, anh em gặp nhau để trao đổi thêm” - Đức nói thêm.

Theo lời tư vấn của các "cò đất", hiện tại, dự án chưa có giá chính thức, nhưng giá dự kiến là 19,5 triệu đồng/m2. Khách hàng mua qua sàn sẽ phải trả thêm giá chênh là mấy trăm triệu đồng/căn. "Diện tích các căn hộ NƠXH này là 70m2 là 1,7 tỉ đồng đã gồm cả tiền chênh, rẻ hơn nhà ở thương mại khu vực này rất nhiều" - các “cò đất” chia sẻ.

Việc rao bán thông tin nhà ở khi chưa mở bán là giả mạo. Ảnh: Cao Nguyên

Ghi nhận của PV cho thấy, dự án xây dựng trên ô đất HH-02A có diện tích 2.726m2, thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu. Dự án cao 32 tầng (chưa bao gồm 02 tầng hầm và tum thang) với tổng số 275 căn hộ. Trong đó, có 157 căn NƠXH để bán, 68 căn NƠXH cho thuê và 50 căn để kinh doanh thương mại. Hiện nay, dự án đang thi công hạng mục cọc, móng và tầng hầm.

Tương tự, tại dự án NƠXH Thượng Thanh hay còn có tên gọi khác là NƠXH Him Lam Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) do liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty BIG Việt Nam làm chủ đầu tư, dù mới bắt đầu triển khai và chưa được phép mở bán, nhưng giới "cò đất" cũng rao bán rầm rộ.

Rao bán là trái luật, lừa đảo

Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã có gắn biển thông báo về kinh doanh căn hộ chung cư tại công trình xây dựng của dự án.

Theo đó, đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS cho biết, dự án đang thi công hạng mục cọc, móng và tầng hầm đúng tiến độ đăng ký với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký chào bán, cho thuê các căn hộ chung cư thuộc dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Khi dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh chủ đầu tư sẽ có thông báo chính thức về việc mở bán căn hộ trên trang web của công ty. Công ty sẽ có bộ phận chuyên trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc cho thuê căn hộ chung cư của dự án đối với khách có nhu cầu” - thông báo nêu rõ.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn. Ảnh: Cao Nguyên

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng khẳng định, không thực hiện mở bán qua bất kỳ đơn vị trung gian nào khác. Chủ đầu tư cũng khuyến cáo khách hàng không nộp bất cứ khoản phí nào trước khi có thông báo chính thức về việc mở bán căn hộ.

Tương tự, trong thông báo mới phát ra, Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô cho biết, hiện nay xuất hiện một số trang tin có hình ảnh quảng bá, môi giới, tư vấn và nhận cọc suất dự án NƠXH Thượng Thanh. Nhân viên môi giới chèo kéo người mua bằng cách khẳng định thông qua sàn môi giới, khách hàng mới có được suất mua và trợ giúp làm hồ sơ sẽ trúng 100% mà không qua các bước bốc thăm, xét duyệt… căn hộ theo quy định. Đổi lại khách hàng phải trả khoản phí khác nhau, dao động từ 30-150 triệu đồng.

Liên danh chủ đầu tư khẳng định, dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ và không thu bất cứ khoản thu ngoài quy định. Thông tin trên các trang mạng và các web quảng bá bán hàng cho dự án đều là giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo", thông báo của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh nêu.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết, các hành vi như thu chi phí hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ được mua NƠXH với số tiền hàng chục triệu đồng; Chi phí để khách hàng mua được căn góc, vị trí đẹp chênh so với giá gốc hàng trăm triệu đồng; Trường hợp mua lại NƠXH thì phải trả tiền chênh lệch so với giá gốc… là trái với các quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục mua bán NƠXH, đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở 2014, Nghị định, Thông tư đã được ban hành.