Không dừng thu phí tại trạm BOT trên Quốc lộ 19 qua Bình Định, chỉ đề nghị sửa đường

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Tổng công ty 36, Công ty TNHH đầu tư 36.71 khắc phục các tồn tại, hư hỏng trên QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 27-10, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ GTVT), Khu Quản lý đường bộ 3, Tổng công ty 36, Công ty TNHH đầu tư 36.71 (thuộc Tổng công ty 36) yêu cầu khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên quốc lộ 19 (QL19) qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai.



Đoạn QL 19 qua địa bàn xã Tây Giang (H.Tây Sơn, Bình Định) đang thi công, các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Ảnh: Bảo Thoa

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan khắc phục ngay những tồn tại trong phạm vi dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên QL19 (dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư). Ban Quản lý dự án 2 chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông mà nguyên nhân do việc chậm trễ khắc phục các tồn tại trên gây ra.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị đề nghị Tổng công ty 36 (nhà đầu tư dự án BOT QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định), Công ty TNHH Đầu tư 36.71 (doanh nghiệp dự án) khẩn trương sửa chữa ngay hư hỏng trên tuyến QL19 thuộc phạm vi quản lý.

Hai đơn vị này phải chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên thực hiện đầy đủ công tác tuần đường, kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, mất ATGT trên QL19 và báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định và tăng cường thực hiện công tác sửa chữa, khơi thông cống, rãnh thoát nước, sơn lại các đoạn vạch sơn kẻ đường bị mờ...



Mặt đường QL19 thuộc dự án BOT bị hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Hoàng Trọng

Khu Quản lý đường bộ 3 thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các hư hỏng phát sinh trên tuyến, yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, sửa chữa đảm bảo tuyệt đối ATGT. Trường hợp chất lượng không đảm bảo, cần có thêm những biện pháp cứng rắn hơn nữa như lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để kiến nghị Bộ GTVT có hình thức xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATGT trong quá trình thi công và kiến nghị dừng thu phí trong trường hợp các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT không đảm bảo tốt công tác quản lý, bảo trì.



Người dân rất bức xúc vì QL 19 bị thi công trong mùa mưa và tiến độ thi công chậm. Ảnh: Bảo Thoa

Như Thanh Niên đã thông tin, tuyến QL19 qua địa bàn tỉnh Bình Định phát sinh nhiều vị trí bị hư hỏng, bất cập gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Trong đó, đoạn thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên thi công kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, mặt đường bị cày xới gây bùn lầy, nhiều ổ trâu, ổ gà... gây mất ATGT. Còn đoạn QL 19 thuộc dự án BOT xuất hiện nhiều bất cập, hư hỏng mặt đường kéo dài, các cơ quan chức năng kiến nghị nhiều lần nhưng không được đơn chủ đầu tư dự án sửa chữa, khắc phục.

Ngày 20.10, sau khi kiểm tra hiện trường, Văn phòng quản lý đường bộ 3.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 3), Ban ATGT tỉnh Bình Định, Sở GTVT và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định thống nhất kiến nghị Khu Quản lý đường bộ 3 báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét tạm dừng thu phí đối với trạm BOT của Công ty TNHH BOT 36.71 trên QL19 qua Bình Định.