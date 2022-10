Gia Lai mạnh tay xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Nhằm kiềm chế tai nạn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Thực hiện Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-10-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm”, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an các địa phương đã tổ chức nhiều đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung vào 4 chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện và mũ bảo hiểm.

Theo đó, đối với chuyên đề về nồng độ cồn, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 4.711 trường hợp vi phạm, xử phạt 3.107 trường hợp với tổng số tiền 11,146 tỷ đồng, tước 2.587 giấy phép lái xe các loại. Đối với chuyên đề về tốc độ, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản 2.884 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.451 trường hợp với tổng số tiền 1,338 tỷ đồng. Thực hiện chuyên đề về mũ bảo hiểm, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản 3.828 trường hợp vi phạm, xử phạt 3.739 trường hợp với tổng số tiền 1,738 tỷ đồng; chuyên đề về tải trọng đã phát hiện, lập biên bản 906 trường hợp vi phạm, xử phạt 601 trường hợp với tổng số tiền 3,028 tỷ đồng, tước 114 giấy phép lái xe các loại.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cân tải trọng phương tiện. Ảnh: Lê Anh

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an các địa phương, các lực lượng chức năng xử lý 14 vụ phạm pháp trên các tuyến giao thông; tang vật thu giữ gồm: 9,66 gram heroin, 40,86 m3 gỗ cùng nhiều tài sản có giá trị để bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông-cho biết: Việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Để đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, Phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, các chuyên đề xử lý vi phạm theo Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian triển khai từ ngày 1-10 đến 31-12-2022.

Ngoài lực lượng Công an, từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải cũng đã thực hiện 6 đợt cao điểm, chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thành thùng xe; lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải; về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ… Kết quả, đơn vị đã kiểm tra 339 lượt phương tiện, phát hiện 70 trường hợp vi phạm; lập 102 biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 tổ chức và 73 cá nhân với tổng số tiền hơn 738,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 14 giấy phép lái xe, 16 phù hiệu vận tải, 3 giấy chứng nhận và tem kiểm định; buộc hạ tải 62,54 tấn hàng hóa các loại. Ngoài ra, đơn vị đã lập hồ sơ chuyển 270 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến UBND các địa phương để xử lý.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Trong những tháng cuối năm, lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm về TTATGT. Đặc biệt, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phụ trách trên các tuyến giao thông kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn phương tiện để đảm bảo TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.