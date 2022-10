Bình Định "ra mắt" liên doanh nhà đầu tư của dự án khu đô thị trên 2.900 tỷ đồng

Vừa qua, ngày 2-10, tại bán đảo Hải Giang (TP Quy Nhơn), Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định phối hợp với chủ đầu tư động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck (Hollywood Hills) thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn. Tại sự kiện này, lần đầu tiên nhà đầu tư giới thiệu thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản YOO Inspired by Starck chính thức có mặt tại Việt Nam.



Động thổ phân khu biệt thự Hollywood Hills Hollywood Hills có quy mô hơn 90ha, là một trong những phân khu cao cấp của “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn.



Dự án hợp thành từ 3 tiểu khu, nằm trên triền đồi, có độ cao từ 40-100m với các biệt thự nghệ thuật đa diện tích, lưng tựa núi, mặt hướng biển, bao quát tầm nhìn vịnh Quy Nhơn.



Theo ông Rich Millar, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của YOO, những căn biệt thự của Hollywood Hills sẽ mang 2 phong cách: cổ điển và văn hóa, với mục đích tôn vinh những dấu ấn bản địa đậm đà của vùng đất Bình Định.



Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, kỳ vọng, phân khu Hollywood Hills nếu được đầu tư bài bản, chăm chút tỉ mỉ cùng sự hợp tác với YOO Inspired by Starck sẽ tạo nên sức hút lớn với khách hàng tinh hoa, thúc đẩy phân khúc du lịch cao cấp, là bước tiến mạnh mẽ trên hành trình đưa du lịch TP Quy Nhơn vươn ra thế giới.