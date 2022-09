Sớm hoàn chỉnh cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để khắc phục những bất cập và sớm hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch được phê duyệt, nhằm phát huy hiệu quả khai thác các tuyến vành đai của TP. Hồ Chí Minh.



Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới Bộ này sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về nội dung cử tri kiến nghị xây dựng làn đường dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận nhằm tránh nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông và xem xét cần xây dựng đường cao tốc trước khi định hướng phát triển kinh tế…

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để khắc phục những bất cập và sớm hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch được phê duyệt, nhằm phát huy hiệu quả khai thác các tuyến vành đai của Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc đang và sẽ được đầu tư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc và thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu đầu tư mở rộng, hoàn thiện tuyến đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân Tiền Giang báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư hoàn thiện tuyến đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đảm bảo đúng quy mô 6 làn xe và có làn đường dừng khẩn cấp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 8/2022, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp (là các nhà đầu tư đã đề xuất các phương án khả thi và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) về nội dung đề xuất đầu tư giai đoạn 2 tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Bộ trưởng cũng đã khẳng định việc sớm nghiên cứu đầu tư mở rộng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương và Mỹ Thuận là hết sức cần thiết.

Bộ Giao thông Vận tải thống nhất nghiên cứu phương án triển khai thực hiện tuyến cao tốc tách thành 2 dự án độc lập trên cơ sở 2 đoạn tuyến đã được đầu tư giai đoạn 1. Đồng thời thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục làm Cơ quan có thẩm quyền thực hiện giai đoạn 2 dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hoặc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Cơ quan có thẩm quyền thực hiện giai đoạn 2 dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận quy mô đầu tư giai đoạn 1 được tính toán dựa trên lưu lượng xe cách đây hơn 10 năm, đến nay không còn phù hợp với sự gia tăng của các phương tiện và nhu cầu vận chuyển hàng hoá, lưu thông của người dân…

Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương được đầu tư đưa vào khai thác giai đoạn 1 cách đây đã hơn 10 năm, hiện nay lưu lượng xe trên tuyến rất lớn và thường xuyên ùn tắc giao thông, đặc biệt là các dịp cuối tuần, lễ, Tết và khi phương tiện gặp sự cố hư hỏng, va chạm…



Trong khi đó cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận mặc dù vừa mới đưa vào khai thác nhưng do nhiều lý do tuyến nay đã đưa vào khai thác muộn hơn so với kế hoạch hơn chục năm. Theo quy hoạch cao tốc này được phê duyệt, có quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang 32,25m. Nhưng hiện tại dự án mới đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 17m, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h, trên tuyến chưa bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, mà chỉ bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp có chiều rộng khoảng 2m bao gồm vạch sơn.

Toàn tuyến có 11 điểm dừng khẩn cấp ở hai bên tuyến với khoảng cách trung bình 10km/1 dải/ 1 chiều. Việc bố trí này không khả thi trong quá trình khai thác sử dụng vì khi xe gặp sự cố không thể tự chạy tới điểm dừng, đồng thời phương tiện cứu nạn cứu hộ sẽ không kịp thời xử lý các sự cố.

Thường xuyên di chuyển chặng Tiền Giang-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, ông Lê Đình Đạt, một lái xe tải đường dài chia sẻ: “Trung bình một tuần tôi đi từ huyện Cái Bè, Tiền Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 lần, chạy cao tốc đi nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian. Nhưng khi xe có sự cố chết máy, hư hỏng thì khá nguy hiểm do không có chỗ tấp vào để sửa mà phải đậu luôn ở làn xe chạy.”

Trước đó, các địa phương gồm Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đều có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và đề xuất đầu tư giai đoạn 2 dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Căn cứ vào đề nghị của các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, xử lý đề xuất của các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang về việc đầu tư giai đoạn 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, khi các cơ quan chức năng cùng người dân và doanh nghiệp đều nhận thấy sự cấp thiết và cần thiết phải sớm đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Trung Lương-Mỹ Thuận. Tuy nhiên, để thực hiện sớm dự án này, rất cần sự quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương qua để đồng bộ hạ tầng giao thông, qua đó giúp kinh tế - xã hội các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long sớm cất cánh…