Quy mô sân bay Nội Bài đến năm 2050 đạt khoảng 100 triệu hành khách/năm

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 303/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy mô Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đến năm 2050 đạt khoảng 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Ảnh: NIA/TNO





Được biết, sân bay Nội Bài có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ Thủ đô đón khách quốc tế đến bằng đường hàng không, do đó, cần xác định quan điểm đầu tư Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với quy mô lớn, hiện đại, tầm cỡ quốc tế, có tầm nhìn xa, khẳng định vị thế đất nước và là công trình bền đẹp để lại cho mai sau.



Trong giai đoạn vừa qua, tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không rất nhanh. Theo quy hoạch hiện tại (Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có công suất đến năm 2020 là 20-25 triệu hành khách/năm, định hướng sau năm 2020 là 50 triệu hành khách/năm.



Năm 2019, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ hơn 29 triệu hành khách/năm. Nếu không kịp thời quy hoạch, đầu tư mở rộng sẽ không đáp ứng được nhu cầu, gây ùn tắc, quá tải. Do đó cần quan tâm đầu tư sớm, đáp ứng tăng trưởng của thị trường.



Các bộ, ngành đều nhất trí với phương án đề xuất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, quy mô đến năm 2050 đạt khoảng 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, phương án quy hoạch phải phục vụ cho phát triển lâu dài của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo, đây là công trình trọng điểm, do đó yêu cầu quá trình triển khai phải chặt chẽ về pháp lý.



Theo Kết luận, Bộ Quốc phòng sớm có văn bản gửi Bộ Giao thông-Vận tải về phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đặc biệt là việc sử dụng đất quốc phòng.



Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định; phấn đấu khởi công công trình vào năm 2025.



G.B