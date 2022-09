Kông Chro: Chủ đầu tư dự án điện gió chậm sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) bị xe vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công trụ điện gió cày xới nên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dù đã cam kết sửa chữa, làm mới những đoạn đường hư hỏng này nhưng một số chủ đầu tư dự án điện gió vẫn chưa thực hiện xong.





Huyện Kông Chro hiện có 3 dự án điện gió gồm: Nhà máy điện gió Yang Trung, Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai. Từ năm 2021, khi triển khai thi công các nhà máy, nhiều loại phương tiện có trọng tải lớn vận chuyển vật liệu, thiết bị điện gió của dự án lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông do Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) quản lý và các tuyến đường nông thôn do địa phương quản lý đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Trước tình trạng đó, năm 2021, UBND huyện Kông Chro và Sở GT-VT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh cũng như đề nghị các chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp.

Nhiều đoạn đường ở làng Chiêu Liêu (xã An Trung, huyện Kông Chro) bị xuống cấp do xe vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công điện gió gây ra. Ảnh: Lê Anh



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 16-2-2022, lãnh đạo các Sở: GT-VT, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và UBND huyện Kông Chro đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư dự án điện gió trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, các bên đã thống nhất yêu cầu: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai (Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai) nhanh chóng làm việc với UBND huyện để thống nhất sửa chữa, làm mới hơn 4,7 km đường tại xã An Trung trước ngày 20-2; Công ty cổ phần Phong điện Yang Trung (Nhà máy điện gió Yang Trung), Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long (Nhà máy điện gió Chơ Long) trong tháng 2-2022 phải có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở GT-VT và UBND huyện Kông Chro về việc thống nhất chủ trương đầu tư sửa chữa hoàn trả hơn 10 km đường Trường Sơn Đông và 1,7 km đường do địa phương quản lý tại xã Yang Trung. Sau khi thống nhất về chủ trương, nhà đầu tư phải trình hồ sơ thiết kế để chấp thuận hồ sơ trước ngày 30-4-2022. Sau thời gian trên, nếu Sở GT-VT, UBND huyện Kông Chro tiếp tục có văn bản thông báo các chủ đầu tư dự án điện gió chưa thực hiện việc sửa chữa hoàn trả tuyến đường Trường Sơn Đông và đường địa phương thì Sở Công thương sẽ có văn bản gửi Cục Điện lực (Bộ Công thương) chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng các dự án điện gió của các doanh nghiệp này.



Dù đã ký cam kết, nhưng đến tháng 6-2022, Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long mới có tờ trình gửi Sở GT-VT về chấp thuận quy mô, kết cấu sửa chữa hoàn trả hư hỏng mặt đường công trình hơn 10 km đường Trường Sơn Đông. Tuy đã được chấp thuận để triển khai sửa chữa nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện. Ông Hà Anh Thái-Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GT-VT) cho biết: Sở thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện công tác sửa chữa, làm mới các tuyến trên đường Trường Sơn Đông như đã cam kết. Tuy nhiên vừa qua, chủ đầu tư mới thông tin đang chọn nhà thầu để triển khai thi công trong thời gian tới.



Đối với các tuyến đường do UBND huyện Kông Chro quản lý thì đến nay mới chỉ có 1,7 km đường tại xã Yang Trung được Công ty cổ phần Phong điện Yang Trung thi công xong. Còn đối với hơn 4,7 km đường qua 3 làng Chiêu Liêu, Brò và làng Ó (xã An Trung) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai chịu trách nhiệm sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đúng cam kết, gây bức xúc cho người dân.



Trước những bức xúc của người dân cũng như việc các chủ đầu tư chưa thực hiện cam kết, ngày 26-8, UBND huyện Kông Chro đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở liên quan về việc chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai chậm khắc phục các hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường do quá trình vận chuyển các thiết bị điện gió gây ra. Theo báo cáo này, hiện tại, chủ đầu tư mới đổ mặt đường bê tông xi măng được 1,3 km đoạn đường làng Chiêu Liêu và không tiếp tục thi công thêm các đoạn khác.



Trao đổi với P.V, ông Phan Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro-cho hay: Sau nhiều lần làm việc, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai chỉ thực hiện phá mặt đường cũ thêm khoảng 900 m nhưng không tổ chức thi công làm lại mặt đường. Vì vậy, UBND huyện Kông Chro đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở GT-VT yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai khẩn trương khắc phục hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng đường giao thông nông thôn như đã cam kết; tạm thời chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với dự án điện gió Hưng Hải Gia Lai cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành các cam kết với địa phương như chỉ đạo của UBND tỉnh.



LÊ ANH