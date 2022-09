Khuyến cáo không đi cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi khi bão số 4 Noru đổ bộ

Do tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú nên khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên đường này khi bão Noru đổ bộ.



Trong điện khẩn ứng phó với siêu bão Noru, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) yêu cầu Công an các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo tài xế và người dân không đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong thời gian bão hoạt động. Lí do bởi trên tuyến này không có khu vực đảm bảo an toàn để dừng, đỗ tránh trú bão trong trường hợp khẩn cấp.



Triệt để đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu an toàn để chống bão. Ảnh: Nguyễn Linh

Trước khi bão Noru đổ bộ, Cục CSGT yêu cầu Phòng CSGT công an các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum kêu gọi các phương tiện thủy vào nơi tránh trú an toàn.

Người dân được khuyến cáo không lưu thông vào khu vực bão đang hoạt động. Lực lượng CSGT được bố trí giám sát chặt các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Trên các tuyến quốc lộ, công an địa phương được yêu cầu xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ hoặc xảy ra lũ lụt, sạt lở. Trường hợp tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần cấm đường và bố trí điểm đỗ an toàn cho xe cộ.

Đồng thời Cục CSGT yêu cầu các địa phương cần báo cáo về Cục CSGT khi cần thiết điều tiết liên tuyến và phân luồng từ xa.

Sau khi bão đi qua, CSGT được yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng sớm khắc phục các điểm sạt lở và giải phóng xe cộ, không để xảy ra tai nạn.

Hồi 10h ngày 27.9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 111,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 310km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.