(GLO)- Đó là một trong những nội dung trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch, huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay.





Tại Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 24-9-2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận: Việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và hệ thống cảng hàng không, sân bay nói riêng có ý nghĩa rất thiết thực, tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phân cấp, phân quyền cho các địa phương để chủ động hơn trong đầu tư xây dựng cảng hàng không và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đẩy nhanh quy trình thực hiện huy động vốn đầu tư cảng hàng không hiện hữu theo phương thức PPP. Ảnh minh họa





Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy các thủ tục đầu tư còn chồng chéo, rườm rà; một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chủ động; việc đầu tư tập trung chủ yếu vào nguồn vốn của trung ương và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV). Do vậy, việc huy động nguồn lực xã hội hóa vào đầu tư cảng hàng không còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.



Nhiệm vụ trong thời gian tới cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương, từ khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư tới kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cảng hàng không. Đồng thời, cần phải đổi mới phương pháp tiếp cận trên tinh thần thực hiện đúng quy định của pháp luật nhưng đẩy nhanh quy trình thực hiện huy động vốn đầu tư cảng hàng không hiện hữu theo phương thức PPP.



Để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, khai thác hàng không dân dụng tại một số cảng hàng không, sân bay, Phó Thủ tướng yêu cầu về quy hoạch Bộ Giao thông-Vận tải phải làm việc với một số địa phương có kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để cập nhật, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lưu ý cần bảo đảm quy mô phù hợp, tránh việc thường xuyên phải điều chỉnh), trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10-2022.



Đồng thời, Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá kỹ khả năng khai thác lưỡng dụng (dùng chung dân dụng và quân sự) và bổ sung vào quy hoạch các sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận), Biên Hòa (Đồng Nai), Gia Lâm (TP. Hà Nội), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2022.



Đối với các cảng hàng không đang triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với các cảng hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư như Sa Pa (Lào Cai), Quảng Trị: Đề nghị các địa phương tập trung triển khai thủ tục theo quy định để khởi công trong năm 2022 hoặc đầu năm 2023; cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh quy mô, công suất, thông số kỹ thuật để không ảnh hưởng đến tiến độ, làm chậm kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.



Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Đồng thời, rà soát năng lực của Nhà đầu tư, trong trường hợp cần thiết, xem xét lựa chọn nhà đầu tư khác có đủ năng lực để thay thế, khởi công dự án vào đầu năm 2023 để bảo đảm hoàn thành đồng bộ với hạng mục đường cất hạ cánh của Cảng hàng không do Bộ Quốc phòng thực hiện.



Bộ Giao thông-Vận tải khẩn trương xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Lai Châu về việc đầu tư Cảng hàng không Lai Châu; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu khả năng đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo theo phương thức PPP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.



Đối với các cảng hàng không có đề xuất xã hội hóa đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố có liên quan triển khai công tác nghiên cứu đầu tư, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và khả năng huy động nguồn vốn đối với các Cảng hàng không Nà Sản (Sơn La), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Chu Lai (Quảng Nam), Liên Khương (Lâm Đồng), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ). Sau khi hoàn thành thủ tục, các địa phương thống nhất với Bộ Giao thông-Vận tải để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chính thức giao các địa phương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án.

