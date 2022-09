Đak Pơ tập trung "gỡ khó" trong xây dựng cơ bản

(GLO)- Đến nay, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đạt khoảng 43,5% khối lượng thi công nhưng tiến độ giải ngân mới chỉ đạt hơn 24,3%. Trước tình hình đó, huyện đang tập trung “gỡ khó” bằng nhiều giải pháp đồng bộ.





Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ được phân bổ nguồn vốn hơn 35,2 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hơn 14,4 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 20,7 tỷ đồng) để thực hiện 12 dự án xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong số 12 dự án, có 4 dự án chuyển tiếp, 6 dự án khởi công mới, 2 dự án chuẩn bị đầu tư gồm đường giao thông liên xã và đường giao thông của huyện. Đến thời điểm này, các công trình chuyển tiếp và khởi công mới đã thi công đạt khoảng 43,5% khối lượng, tiến độ giải ngân đạt hơn 24,3%.



Dự án chuyển tiếp công trình mở rộng nâng cấp mặt đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương, thị trấn Đak Pơ) được ngân sách tỉnh đầu tư 12 tỷ đồng trong năm 2022. Đến nay, đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục công trình theo tiến độ. Còn dự án chuyển tiếp công trình cải tạo nâng cấp hồ Klăh Môn (xã Yang Bắc) hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khối lượng giải ngân đạt 100%. Riêng 6 công trình khởi công mới đang bắt đầu triển khai thi công theo hợp đồng đã ký kết.

Công nhân thi công công trình mở rộng nâng cấp mặt đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Diệp



Dự án đầu tư xây mới phòng học, phòng chức năng Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Tân An) là một trong những công trình trọng điểm của huyện. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6,7 tỷ đồng đang trong quá trình xây dựng. Bà Lê Thị Minh Nguyệt-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca-cho biết: Ngôi trường cũ xây dựng đã lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Năm nay, huyện đầu tư xây dựng mới 4 phòng học cùng 2 phòng chức năng đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Hiện công trình đang trong giai đoạn thi công.



Ông Phan Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Gia Yên (thị xã An Khê) cho biết: “Công ty trúng thầu thi công công trình Trường Mẫu giáo Sơn Ca. Dù mới triển khai thi công được hơn 1 tháng nhưng Công ty đã hoàn thành cơ bản phần móng và một số hạng mục khác. Để đảm bảo tiến độ đã ký kết, Công ty đang tập trung nhân lực và máy móc thiết bị tiếp tục xây dựng các hạng mục khác của công trình. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi phấn đấu hoàn thành sớm để bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng theo kế hoạch đề ra”.



Một trong những công trình được người dân làng Hway (xã Hà Tam) kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng từ nhiều năm nay là ngầm tràn qua khu nhà mồ của làng cũng đang trong giai đoạn thi công. Ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho hay: Công trình được huyện quan tâm đầu tư đã đem lại niềm vui lớn cho người dân. Bởi lẽ, trước đây, vào mùa mưa, việc đi lại, vận chuyển nông sản qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Khẩn trương thi công các hạng mục ngầm tràn làng Hway, xã Hà Tam. Ảnh: Nguyễn Diệp



Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ, để các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2022 đảm bảo kế hoạch đề ra, các cơ quan liên quan của huyện đã phối hợp lập thủ tục đầu tư, tổ chức đấu thầu, triển khai thi công. Dù vậy, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, vướng mắc do nguồn vốn cấp về cho một số công trình còn chậm. Bên cạnh đó, thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công một số công trình.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Hiện nay, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã đạt khoảng 43,5% khối lượng thi công nhưng tiến độ giải ngân còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do các dự án thuộc nguồn vốn tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh chưa được cấp vốn. Đặc biệt, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm nay phân bổ muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công các công trình. “Huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và thực hiện giải ngân theo khối lượng. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình đang xây dựng để đảm bảo chất lượng. Huyện phấn đấu đến cuối tháng 9, giá trị giải ngân các công trình đạt tối thiểu 60% kế hoạch; đồng thời phấn đấu hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng cuối năm nay để người dân được thụ hưởng”-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ thông tin thêm.



NGUYỄN DIỆP