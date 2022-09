Đà Nẵng bố trí gần 7.600 căn chung cư cho các đối tượng chính sách, xã hội

Trong vòng 10 năm (2012-2021), Đà Nẵng đã xây dựng gần 7.600 căn hộ chung cư nhà ở, bố trí cho các đối tượng chính sách, xã hội.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị “Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 -2020” do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 22.9.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI, thành phố đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài các chương trình riêng có, nổi bật như chương trình “5 không, 3 có” gồm: Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của, năm 2016, Đà Nẵng phát động Chương trình “4 an” gồm: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Thành phố cũng ban hành nhiều chính sách riêng mang tính nhân văn, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo nên thương hiệu Đà Nẵng.

Đó là: Chính sách trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần; Chính sách hỗ trợ về nhà ở, bố trí chung cư… Trợ cấp hàng tháng đối với hộ đặc biệt nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo…

Riêng chương trình phát triển nhà ở, tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, nên giai đoạn 2012-2021, Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành 19 dự án chung cư với gần 7.600 căn hộ và 3 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với gần 1.900 phòng, ưu tiên bố trí thuê cho các đối tượng thuộc diện giải toả, gia đình chính sách, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và người có thu nhập thấp đang sinh sống tại khu vực đô thị.