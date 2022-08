Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ

(GLO)- Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với Công an cấp huyện có tuyến quốc lộ đi qua.

Gia Lai có 6 tuyến quốc lộ gồm: 19, 19D, 25, 14, 14C và đường Trường Sơn Đông với tổng chiều dài 723 km đi qua địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, tình hình TTATGT trên các tuyến quốc lộ diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ chiếm hơn 50% tổng số vụ của toàn tỉnh. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới TNGT chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng có thời điểm còn thiếu quyết liệt, chưa khép kín địa bàn, nhất là vào khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xảy ra TNGT.

Nói về những vướng mắc trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến quốc lộ, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2022, ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho rằng: Hầu hết các vụ TNGT trên địa bàn đều xảy ra trên tuyến quốc lộ 14. Tuy nhiên, lực lượng Công an địa phương không được phân cấp tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ nên rất khó khép kín địa bàn trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT. Vì vậy, cần có quy chế phối hợp, phân cấp sát hơn để thực hiện… Những tồn tại trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của huyện Chư Pưh cũng là tình trạng chung của các địa phương trong tỉnh có tuyến quốc lộ đi qua.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê (ảnh Công an tỉnh cung cấp).

Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Giao thông các cấp, góp phần kéo giảm TNGT, ngày 25-7 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh có quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) với Công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ đi qua trong công tác bảo đảm TTATGT. Quy chế phối hợp này phân công cụ thể nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an các địa phương như: phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; rà soát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT và các bất cập trong tổ chức giao thông; chỉ huy, điều khiển giao thông; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; điều tra, giải quyết TNGT; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ...

Thị xã An Khê có tuyến quốc lộ 19 đi qua. Ngay sau khi ký kết quy chế phối hợp, Công an thị xã đã tổ chức cuộc họp với Trưởng Công an các xã, phường có tuyến quốc lộ đi qua để khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong quy chế phối hợp nhằm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã-đánh giá: Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ đi qua là giải pháp rất kịp thời, quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an địa phương chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT. Chính vì vậy, Công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự xây dựng phương án để phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ qua địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng quy chế, đúng thời gian quy định. Lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông được bố trí đảm bảo khép kín địa bàn, thực hiện đúng quy định của Giám đốc Công an tỉnh về phân công, phân cấp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông: Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Công an 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo ngay sau lễ ký kết, Công an các địa phương phải quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nội dung của quy chế, khẩn trương có kế hoạch triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Trong các nội dung ký kết thì lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm, nhất là tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, khu đông dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo... dọc các tuyến quốc lộ phụ trách; thường xuyên trao đổi để xây dựng phương án phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ phù hợp từng thời điểm, bảo đảm khép kín địa bàn, tránh chồng chéo; tập trung xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, lạng lách, đánh võng…