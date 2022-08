Pleiku: Khẩn trương duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp

(GLO)- Hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, việc duy tu, sửa chữa là rất cần thiết nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho người dân đi lại thông suốt.

Một số tuyến đường trên địa bàn phường Thắng Lợi như An Dương Vương, Võ Văn Tần, Lạc Long Quân, Nguyễn Tuân… do xây dựng từ nhiều năm trước nên đã hư hỏng, xuống cấp. Các tuyến đường đều không có hệ thống thoát nước, chỉ vài trận mưa lớn là bị xói mòn, bong tróc, tạo những ổ voi, ổ gà rất sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Hoàng Xuân Huy-Tổ trưởng tổ 3-bức xúc: “Nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, điển hình như mặt đường An Dương Vương xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Đặc biệt, do chưa có hệ thống mương thoát nước nên mỗi khi trời mưa to, nước các nơi đổ về gây xói mòn, bong tróc mặt đường, ngập cục bộ, nhất là đoạn trước nhà số 27, 45. Nếu không được khắc phục sớm thì sẽ gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho các cháu học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là những ngày mưa lớn”.

Ông Nguyễn Văn Tùng-Chủ tịch UBND phường-cho hay: Ủy ban nhân dân phường đã có văn bản đề xuất UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp các tuyến đường. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường hiện có khoảng 51 km đường giao thông nông thôn (đường hẻm, chưa có tên đường) đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Theo quy định, để nâng cấp các tuyến đường này thì thực hiện xã hội hóa theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, mỗi năm, phường chỉ được phân cấp khoảng 171 triệu đồng dẫn đến việc khó phân bổ kinh phí và huy động sự đóng góp của người dân để triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn.

Ông Hoàng Xuân Huy chỉ cho P.V những chỗ hư hỏng năng trên đường An Dương Vương. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, tại xã Trà Đa, các tuyến đường như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Xí… cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong đi lại của người dân. Điển hình như đường Ngô Quyền (đoạn từ UBND xã đi Khu Công nghiệp Trà Đa) xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà sâu tới cả 10 cm rất nguy hiểm, nhất là vào thời điểm chiều tối. Thấy tình trạng này, người dân đã tự mua xi măng, đất cát để vá tạm thời các ổ voi nhằm hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Hòa (thôn 2) cho hay: “Cứ vào mùa mưa, người dân đi lại trên tuyến đường này rất vất vả. Đề nghị ngành chức năng sớm bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa”.

“Trước tình trạng các tuyến đường bị hư hỏng, UBND xã đã có văn bản đề nghị UBND thành phố quan tâm bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa kịp thời để đảm bảo giao thông thông suốt. Mới đây, Phòng Quản lý đô thị thành phố cũng đã phối hợp với xã tính toán khối lượng để tiến hành vá, tu sửa tuyến đường Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền. Còn đối với tuyến đường Nguyễn Xí, thành phố đã bố trí kinh phí và sẽ tiến hành nâng cấp trong tháng 8 này”-Chủ tịch UBND xã Trà Đa Bùi Văn Phúc cho biết.

Đường Ngô Quyền xuất hiện nhiều ổ voi sâu gây khó khăn trong đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Trước tình trạng trên, TP. Pleiku cũng đã nỗ lực triển khai việc duy tu, sửa chữa. Theo ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku: Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện vá ổ gà bằng vật liệu carboncor asphalt và vật liệu đá dăm trộn nhựa trên một số tuyến đường đô thị như: đường Hùng Vương, Chu Mạnh Trinh, Lạc Long Quân, Lê Thị Riêng, Nguyễn Đức Cảnh, Bà Triệu, Trần Kiên, Lý Chính Thắng, Triệu Quang Phục… Tổng diện tích vá bằng vật liệu carboncor asphalt là 820 m2 và diện tích vá bằng vật liệu đá dăm trộn nhựa là 258 m2. Đồng thời, tiến hành duy tu láng nhựa mặt đường trên các tuyến đường Âu Dương Lân, Trần Nhật Duật, Lương Ngọc Quyến, Lý Nam Đế, Lương Định Của, Út Tịch, Trần Văn Bình, Anh Hùng Đôn, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Bình... Tổng diện tích láng nhựa mặt đường đã thực hiện là 45.340 m2.

“Hiện phòng đã phối hợp với các địa phương khảo sát, đưa vào khối lượng duy tu tuyến đường, gồm: đường Ngô Quyền, Trương Định, Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Lăng, Đào Duy Từ, Cô Bắc, Hàn Thuyên, Trần Huy Liệu, Nguyễn Thị Định, Mạc Thị Bưởi, Đặng Thai Mai, Tôn Thất Thuyết... Tổng diện tích láng nhựa mặt đường dự kiến là 36.924 m2. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết mưa nhiều nên chưa thể tiến hành duy tu láng nhựa, đợi khi thời tiết thuận lợi thì chúng tôi sẽ triển khai”-ông Tâm thông tin.