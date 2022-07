Từ 1-8, cấm xe vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nếu không dán thẻ thu phí tự động

Từ ngày 1-8, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.





Ngày 30-7, ông Nguyễn Công Hưng, Chánh văn phòng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC,) cho biết vào ngày 31-7, VEC chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.



Sau đó, kể từ ngày 1-8, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc.



Từ 31-7, chính thức vận hành thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Theo ông Hưng, số tiền tối thiểu chủ phương tiện/người tham gia giao thông cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán 1 lần cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông).



Với lưu lượng bình quân 5.000 – 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm, tất cả 7 trạm trên tuyến hiện đã bố trí các làn thu phí ETC để đảm bảo phục vụ thông suốt lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại thời điểm hiện nay.



Đây là tuyến cao tốc đầu tiên khu vực miền Trung đưa hệ thống thu phí ETC vào vận hành, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống thu phí ETC sử dụng công nghệ RFID được Bộ Giao thông vận tải quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác, đảm bảo tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.



Bắt đầu từ 1-8, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc.



Trước đó, ngày 2-9-2018, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến dài 139,2km; trong đó, đoạn cao tốc có chiều dài 131,5km, đoạn nối cao tốc với QL1A dài 7,7 km.



Việc đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào khai thác không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc – Nam phía Đông, mà còn rút ngắn hành trình từ Đà Nẵng đến các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và ngược lại so với lưu thông theo các tuyến đường bộ hiện hữu.



Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 1 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn qua tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo Hải Định (NLĐO)