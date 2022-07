Khôi phục đường bay quốc tế đến Đà Lạt sau hơn 2 năm tạm ngừng

Chuyến bay charter của Korean Air chở theo 141 hành khách đã tới Đà Lạt đêm 23/7. Đây là chuyến bay quốc tế chở khách du lịch đầu tiên đến Đà Lạt sau hơn 2 năm tạm ngừng hoạt động vì COVID-19.





Sân bay Liên Khương. (Nguồn: doanhnghiepvn.vn)



Đêm 23/7, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng).



Đây là chuyến bay quốc tế chở khách du lịch đầu tiên đến Đà Lạt, Lâm Đồng sau hơn hai năm tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19.



Đây là chuyến bay charter của hãng hàng không Korean Air, có số hiệu KE9475 chở theo 141 hành khách. Sau khi hạ cánh, du khách sẽ di chuyển đến thành phố hoa Đà Lạt và lưu trú trong 5 ngày 4 đêm.



Tại Đà Lạt, đoàn du khách Hàn Quốc sẽ được tham quan, trải nghiệm các tour đánh golf và các khu, điểm du lịch trên địa bàn.



Ngay tại sân bay, đoàn khách được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình đón tiếp, tặng quà, hoa cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay.



Hoạt động này nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng là “Điểm đến - An toàn, tiềm năng và khác biệt” đến với du khách Hàn Quốc nói riêng và khách quốc tế nói chung.



Dự kiến, sau chuyến bay quốc tế đầu tiên, từ tháng Bảy đến tháng 12/2022 sẽ có thêm nhiều chuyến bay charter đến Đà Lạt, Lâm Đồng.



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng với sự kiện chào đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến sân bay Liên Khương của Lâm Đồng không chỉ đánh dấu việc khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế đến sân bay Liên Khương, mà còn khởi đầu cho một giai đoạn phát triển tích cực mới cho ngành du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)