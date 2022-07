Khan hiếm nhà ở xây sẵn giá tốt

Giá bán phân khúc nhà ở xây sẵn trên thị trường đang tăng chóng mặt khi số lượng nguồn cung ngày càng hạn hẹp. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, dù phân khúc này đang có mức giá giao động từ 5 - 6 tỉ đồng/căn, mức tăng theo năm khoảng 11-13% nhưng vẫn rất khó tìm mua.





Sức mua tăng cao



Đang sở hữu một căn nhà ở xây sẵn trên trục đường Nguyễn Xiển - Xa La, chị Hoàng Thị Hoa (SN 1980, Hà Nội) cho rằng, vì mua lại nhà đã xây sẵn nên gia đình chị không phải thay đổi thiết kế nhiều, chỉ đo đạc và mua sắm nội thất phù hợp để chuyển vào sinh sống. Ngoài đầu tư đất nền, căn hộ, phân khúc nhà ở xây sẵn cũng đang được rất nhiều người dân tìm kiếm, hỏi mua gần đây dù mức giá liên tục tăng.



Trước kia, gia đình chị Đỗ Thị Hồng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng từng có ý định sẽ mua một mảnh đất nhỏ rồi tự xây nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó, các mảnh đất vợ chồng chị đi xem đều có mức giá cao nên gia đình chị đã chuyển hướng tìm mua nhà ở xây sẵn.



Giá bán phân khúc nhà ở xây sẵn trên thị trường đang tăng chóng mặt khi số lượng nguồn cung ngày càng hạn hẹp. Ảnh: BĐS



Chị Hồng lý giải, phân khúc nhà ở xây sẵn đã đánh trúng tâm lý của người Việt thường ưa chuộng ở nhà riêng. Việc mua nhà phố xây sẵn vừa giúp họ có thể dễ dàng tích lũy tài sản, vừa phù hợp lối sống thoải mái nên phân khúc này hiện đang "gây sốt" và rất khó tìm được căn ưng ý trên thị trường hiện nay.



"Nắm bắt được tâm lý thị trường, nhiều chủ đầu tư gần đây đã liên tục rót vốn xây dựng các đại dự án lân cận TP. Hà Nội như Hưng Yên, Hoài Đức, Hà Đông... với hàng nghìn căn nhà ở xây sẵn. Trong khi đó, giá bán nhà ở xây sẵn của thị trường Hà Nội cũng đang ghi nhận mức tăng 15,8% theo quý do chênh lệch lớn về cung cầu, quỹ đất khan hiếm và chi phí đầu vào tăng" - anh Trần Văn Bình (môi giới bất động sản tại Hà Nội) thông tin.



Lượng tìm kiếm tăng đột biến



Báo cáo của JLL mới đây cho biết, giá bán sơ cấp loại hình nhà ở xây sẵn ở khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đều tăng mạnh trong quý II.2022. Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, giá bán đã tăng trung bình 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.083 USD/m2 (tương ứng khoảng 122 triệu đồng/m2).



Tại miền Nam, giá nhà ở xây sẵn tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 3.202 USD/m2 (tương ứng 77 triệu đồng/m2).



Riêng TP. Hồ Chí Minh, giá bán sơ cấp trung bình thậm chí đã tăng lên tới 21,2% so với cùng kỳ do các dự án mở bán mới có mức giá cao hơn nhờ lợi thế vị trí. Ở các tỉnh lân cận, giá bán tăng mạnh nhất ở dòng sản phẩm nhà ở xây sẵn với mức giá 5 - 6 tỉ đồng/căn, ghi nhận mức tăng theo năm khoảng 11-13%.



JLL cho rằng, khi nguồn cung mới dồi dào từ thị trường các tỉnh lân cận với giá bán thấp hơn ở thủ đô mới có thể giải tỏa được “cơn khát nhà” của người mua thực. Báo cáo cũng chỉ ra tình hình thị trường nhà ở xây sẵn tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ đối diện với thách thức hạn chế nguồn cung mới trong 6 tháng cuối năm 2022. Việc giới hạn quỹ đất do vấn đề pháp lý và giá đất đầu vào tăng cao kỷ lục cũng khiến các chủ đầu tư có xu hướng tiếp tục trì hoãn nguồn cung mới ở đây.



Nhiều chuyên gia cho rằng, sắp tới các dự án có quy mô lớn sẽ tiến hành tiền mở bán, nhận giữ chỗ cho các giai đoạn sau. Những chính sách ưu đãi hấp dẫn tại các dự án này như chiết khấu cao hoặc đa dạng thời gian vay vốn sẽ góp phần giảm thiểu tác động của giá bán sơ cấp đang trên đà tăng lên của nguồn cầu.



Bên cạnh đó, trong bối cảnh các tác động của việc kiểm soát tín dụng vào đầu tư bất động sản, nhiều chủ đầu tư đã áp dụng hình thức hợp tác tài chính có cam kết lãi suất với khách mua để giải quyết khó khăn trong quá trình huy động vốn, thu hút người dân tìm hiểu và chốt mua sản phẩm.



Theo MINH HÒA (LĐO)