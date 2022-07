Du lịch sôi động trở lại sẽ hâm nóng thị trường bất động sản

Báo cáo nghiên cứu của CBRE Việt Nam vừa công bố, cho biết thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng nửa đầu năm 2022 đang dần lấy lại nhịp phát triển.



Dự án Mikazuki Đà Nẵng (294 phòng) vừa được đưa vào khai thác, sôi động từ đầu năm 2022. Ảnh: MK



Đặc biệt, khi Đà Nẵng "mở cửa bầu trời" đón tiếp lại nhiều du khách quốc tế. Ngoài ra Đà Nẵng tiếp tục mở rộng phát triển chuỗi đô thị thông minh nghỉ dưỡng đẳng cấp... cũng góp phần hâm nóng thị trường bất động sản du lịch.



Riêng thị trường khách sạn 4 – 5 sao Đà Nẵng từ nửa đầu năm 2022 chỉ thêm 2 dự án mới gồm Radisson Hotel Đà Nẵng (182 phòng) và Mikazuki Đà Nẵng (294 phòng). Thị trường khách sạn 4 – 5 sao Đà Nẵng hiện chỉ có tổng cộng 81 dự án với 15.343 phòng. Trong đó, số lượng phòng khách sạn 5 sao và 4 sao chiếm 38% và 62%.



Do tác động kéo dài của dịch COVID-19, ngành kinh doanh khách sạn sụt giảm nặng nề trong hai năm qua. Giá thuê phòng và công suất phòng lần lượt giảm 40% và 53 điểm phần trăm trong giai đoạn 2020 – 2021 so với mức tại năm 2019.



Bước sang năm 2022, khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, tình hình kinh doanh thị trường khách sạn 4 – 5 sao bắt đầu khởi sắc.



Ở thời điểm nửa đầu năm 2022, giá phòng ghi nhận được là 70 USD/phòng/đêm và công suất phòng duy trì ở mức 26,3%, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá thuê phòng được nhận định hồi phục tương đối tích cực và đã tiệm cận gần 70% so với giai đoạn trước dịch, trong khi công suất phòng mới chỉ bằng 42% so với số liệu tại năm 2019.



Đến hết năm 2022, Đà Nẵng dự kiến có thêm 10 dự án với 2.442 phòng, nâng tổng nguồn cung phòng lên gần 18.000 phòng với 91 dự án.



Nguồn cung mới giúp thị trường thêm phần sôi động, tuy nhiên, tình hình hoạt động sẽ chưa thể bật tăng hoàn toàn trở về mức trước dịch do diễn biến còn khó lường của dịch COVID-19 trên thế giới có thể gây ảnh hưởng.



Năm 2022, giá thuê phòng được dự báo tăng 30% so với cùng kỳ, chạm mức 79 USD/phòng/đêm. Nhưng công suất phòng cũng chỉ đạt khoảng 53,2% so với năm ngoái.



Đà Nẵng vẫn là một trong những thị trường nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Trong giai đoạn 2022 – 2024, các đơn vị quản lý khách sạn tiếp tục có kế hoạch mở rộng hoạt động tại đây, với hàng loạt thương hiệu mới sẽ chính thức được ra mắt như Mandarin Oriental, JW Marriott, M Gallery, Le Méridien, Wink Hotels, lyf by The Ascott Limited.



Tính đến năm 2024, Đà Nẵng dự kiến có tổng cộng 99 dự án khách sạn 4 – 5 sao, với tổng nguồn cung phòng lên đến hơn 21.000 phòng.



Sự hiện diện của nhiều đơn vị quản lý chuyên nghiệp giúp nâng cao vị thế của thị trường khách sạn cao cấp tại Đà Nẵng. Theo đó, giá thuê phòng dự báo sẽ tăng trưởng tại mức CAGR 2021 – 2024F là 25%/năm và có thể đạt mức 119 USD/phòng/đêm vào năm 2024. Công suất phòng sẽ hồi phục về mức trước dịch là 63%.



