Đắk Nông: Hàng chục nhà ở xã hội chưa hoàn thành bất ngờ bị rao bán khắp nơi

Dự án chưa hoàn thành đã bán



Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu Sùng Đức, P.Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt năm 2017, có tổng diện tích hơn 17.000 m2. Dự án có hơn 100 ngôi nhà cho người có công, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, công nhân trong cơ quan, đơn vị trực thuộc công an, quân đội; cán bộ, công chức, viên chức…



Khu nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: Thanh Quân



Ban đầu, dự án do Công ty CP xây dựng giao thông Beton 6 làm chủ đầu tư. Công trình có 15 căn nhà ở thương mại, diện tích 160 m2/căn; nhà ở liền kề (NƠXH) 112 căn, diện tích đất mỗi căn 70 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 130m2. Tổng vốn đầu tư là 139 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Đến năm 2018, UBND tỉnh Đăk Nông có quyết định thu hồi dự án của Công ty CP Beton 6 để giao cho Công ty TNHH MTV SEG Viet Land thực hiện. Theo đó, Công ty SEG Viet Land sẽ thực hiện 15 căn nhà ở thương mại; 108 căn NƠXH liền kề và nhà ở cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện hơn 162 tỉ đồng.



Theo quyết định phê duyệt dự án, tiến độ thực hiện từ năm 2017 - 2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau đó, do chủ đầu tư chưa thực hiện xong nên được UBND tỉnh Đắk Nông cho gia hạn tiến độ thực hiện đầu đến quý IV/2021. Điều đáng nói, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng đã được chủ đầu tư rao bán từ nhiều năm trước với giá khá cao, từ 1,1 - 1,6 tỉ/căn.



Kiểm tra người mua, kẻ bán



Theo danh sách những đối tượng mua NƠXH do Sở Xây dựng cung cấp, đến nay đã có 31 người đã mua nhà tại dự án này. Tuy nhiên, chỉ có 7 trường hợp được Sở Xây dựng thẩm định và đồng ý bằng văn bản. Trong số những người mua nhà, có rất nhiều người đang là cán bộ giữ vị trí lớn ở tỉnh Đắk Nông.



Điển hình như gia đình một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đăk Nông. Ngoài ra, có trường hợp bà T.T.T., có chồng là cán bộ chủ chốt ở Viện KSND tỉnh Đăk Nông, được mua nhà có diện tích 132 m2 sàn vào năm 2020, với giá hơn 1,4 tỉ đồng.



Nhiều hộ dân đã chuyển đến ở tại dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Thanh Quân



Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, giá bán dự án NƠXH nói trên đã được thẩm định, bán tối đa là 8.169.561 đồng/m2. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bán với giá cao hơn nhiều so với mức giá tối đa Sở Xây dựng quy định.



Trả lời PV Thanh Niên, ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, cho biết: "Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước thì Sở Xây dựng đã kiểm tra và có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Còn việc chủ đầu tư tự ý giao dịch mua bán trao tay bên ngoài Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra đối tượng mua, giá bán, nếu không đúng quy định sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

