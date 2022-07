Bộ Công Thương yêu cầu Grab làm rõ việc thu "phụ phí nắng nóng", "mưa lớn", "kẹt xe"...

Bộ Công Thương yêu cầu Grab báo cáo các thông tin liên quan về việc thu "phụ phí nắng nóng", "phụ phí khi mưa lớn", "phụ phí kẹt xe", "phí chờ đợi"..., gửi về cơ quan này trước ngày 18-7.



Ngày 11-7, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương đã có công văn gửi Công ty TNHH Grab về việc phối hợp cung cấp thông tin.



Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ vừa qua, Công ty TNHH Grab công bố kể từ ngày 6-7, tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương khác như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Grab sẽ thu thêm "phụ phí nắng nóng" 5.000 đồng với mỗi chuyến Grab Bike và mỗi đơn hàng Grab Food, Grab Mart; với dịch vụ Grab Express là 3.000 đồng/đơn hàng.



Grab thu "phụ phí nắng nóng" khiến khách hàng không hài lòng - Ảnh: Tấn Thạnh



Phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào màn hình hiển thị giá trị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe. Ngoài ra, Grab cũng đã triển khai áp dụng thu thêm một số loại hình phí và phụ phí như: "phụ phí khi mưa lớn", "phụ phí kẹt xe", "phí chờ đợi".



Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người dùng đề nghị Grab phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cụ thể về danh mục; làm rõ các loại hình, mức phí và phụ phí hiện nay được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị;



Đề nghị Grab cung cấp thông tin chi tiết về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay (căn cứ, cơ sở và tiêu chí để áp dụng, thời gian áp dụng, việc phân chia lợi nhuận của các loại phí và phụ phí giữa Grab và lái xe...), cùng các thông tin, tài liệu liên quan khác. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị Grab phối hợp cung cấp thông tin trước ngày 18-7.



Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia kinh tế - PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả - Bộ Tài chính, cho biết hiện nay, nhà nước không định giá dịch vụ vận tải mà do doanh nghiệp (DN) kê khai giá cước. Do vậy, khi Grab thực hiện tăng giá cước hay thu thêm các loại phụ phí đều phải kê khai với cơ quan quản lý và thực hiện đúng theo mức giá, mức phụ phí đã kê khai.



Trong trường hợp giá kê khai hoặc phụ phí có bất thường hay chưa hợp lý, cơ quan quản lý có quyền yêu cầu DN giải trình để làm rõ. Theo chuyên gia này, ở thời điểm hiện nay, do giá xăng dầu tăng cao, DN có thể thu thêm phụ phí nhằm bù đắp chi phí nhưng cần làm rõ và công khai với khách hàng về khái niệm "thời tiết nắng nóng".



Chuyên gia kinh tế - PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng Grab cần có trách nhiệm giải trình rõ về việc thu phụ phí. Cụ thể, phụ phí như vậy thì tài xế Grab được hưởng toàn bộ hay phải chia phần trăm cho Grab, bởi Grab nói việc thu phụ phí là để hỗ trợ tài xế.



Theo ông Đinh Trọng Thịnh, với những phụ phí DN đưa ra mà khách hàng chưa đồng tình hoặc chưa rõ ràng thì cơ quan quản lý cũng cần vào cuộc yêu cầu DN làm rõ, nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ, cụ thể là các dịch vụ vận tải của Grab và những ứng dụng khác.

Theo Minh Chiến (NLĐO)