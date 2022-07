An toàn cho những chuyến bay

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, tình hình an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.





Chủ động phòng ngừa tội phạm



Những năm gần đây, Cảng Hàng không Pleiku được đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô, từng bước hiện đại hóa, tiếp nhận nhiều loại máy bay có tải trọng lớn. Lưu lượng hành khách, hàng hóa qua Cảng theo đó ngày càng tăng. Mỗi ngày, Cảng Hàng không Pleiku có từ 10 đến 12 chuyến bay, phục vụ trên 2.000 lượt hành khách đến và đi. Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa qua Cảng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì hoạt động tại Cảng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của người dân.



Thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh và Cảng Hàng không Pleiku thường xuyên trao đổi thông tin, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh chỉ đạo triển khai phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay trong mọi tình huống. Ông Nguyễn Quang Huân-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-cho biết: “Trong 3 năm qua, Công an tỉnh và Cảng Hàng không Pleiku đã thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không, an toàn phòng-chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, thời gian gần đây, chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, nhận định đánh giá về những rủi ro an ninh để áp dụng các biện pháp phòng ngừa nên công tác an ninh hàng không được đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Lực lượng an ninh Cảng Hàng không Pleiku bàn giao tang vật thu giữ cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh. Ảnh: Lê Ánh



Qua công tác phối hợp, 2 đơn vị đã xử lý hàng chục vụ việc vi phạm về an ninh, an toàn hàng không; chủ động trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy hàng chục công cụ hỗ trợ trái phép, 54 bình xịt hơi cay, 18 viên đạn các loại, 9 đèn pin phát tia lửa điện và nhiều vật liệu nổ, vật phẩm nguy hiểm bị cấm trong lĩnh vực hàng không; thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động xe taxi dừng, đỗ, đón, trả hành khách theo quy định. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường vành đai sân bay; tuyên truyền, vận động trên 5.000 lượt hộ dân sống gần khu vực giáp ranh chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức nhiều đợt diễn tập về phương án khẩn nguy cấp cơ sở; cứu hộ, cứu nạn tàu bay bị sự cố và xây dựng phương án sử dụng lực lượng ứng phó ban đầu với các tình huống liên quan đến an ninh hàng không… Công tác diễn tập, huấn luyện thu hút nhiều lực lượng tham gia và được đánh giá cao về nội dung, kết quả thực hiện.



Ngày 20-7 vừa qua, Cảng Hàng không Pleiku tổ chức diễn tập phương án với tình huống giả định: Khoảng 9 giờ, khi nhà ga đang nhộn nhịp khách đến làm thủ tục thực hiện các chuyến bay thì bất ngờ có 1 đối tượng điều khiển xe ô tô lao thẳng qua làn dừng, đỗ đón khách trước nhà ga khiến 3 hành khách trên xe taxi bị thương nặng. Đối tượng trong xe bị thương nhẹ, gào thét đòi giết người và nói trong xe có bom. Lực lượng an ninh hàng không đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, phong tỏa, bảo vệ hiện trường và áp sát, khống chế đối tượng; nhân viên y tế, phục vụ mặt đất có mặt đưa hành khách bị thương đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng an ninh sân bay phát hiện một vật phẩm chứa chất nổ nên báo cáo lên cấp trên. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh đã điều động lực lượng Công an, Quân đội đến xử lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường, phối hợp khống chế đối tượng; lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sử dụng các thiết bị chuyên dụng để vô hiệu hóa vật phẩm chứa thuốc nổ. Sau 10 phút triển khai lực lượng, tình hình an ninh tại Cảng Hàng không được kiểm soát.



Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không



Chiều 22-7, Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Cảng Hàng không Pleiku; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku. MINH NGUYỄN

Để nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến, Công an tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng về những động tác võ thuật cơ bản, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và tập huấn nâng cao kỹ chiến thuật công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng an ninh Cảng Hàng không Pleiku. Đặc biệt, ngày 18-10-2021, Cảng Hàng không Pleiku và Công an tỉnh đã tổ chức ký kết, ra mắt mô hình phối hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; ban hành Quy chế hoạt động gắn với trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân, đưa công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trở thành hoạt động phối hợp trọng tâm, thường xuyên của 2 cơ quan.



Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, nhiều năm qua, tại Cảng Hàng không Pleiku chưa xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng không. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng Hàng không Pleiku, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, không ngừng đổi mới tư duy, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý sớm những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn hàng không. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, môi trường, phòng-chống cháy nổ…; siết chặt công tác an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay, nhất là các dịp diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, dịp lễ, Tết; chủ động phòng ngừa, phát hiện các âm mưu, hoạt động vi phạm an ninh, an toàn hàng không, đấu tranh vô hiệu hóa các loại tội phạm và kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện.



