1.000 dự án bất động sản tại Việt Nam sẽ được 'số hóa' trong năm 2022

Người dùng chỉ cần sử dụng Công cụ Phân tích thị trường là có thể nắm bắt thông tin tổng quan, bản đồ vị trí, biểu đồ biến động giá các dự án nhà ở để ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.





Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguồn: One Mount Group)



Ngày 18/7, OneHousing (nền tảng công nghệ thuộc Tập đoàn One Mount) đã ra mắt Công cụ Phân tích thị trường dựa trên nền tảng dữ liệu lớn của gần 1.000 dự án trên toàn quốc, được thu thập qua các giao dịch bất động sản trong 10 năm qua.



Tập đoàn này cho biết công cụ sẽ giúp người dùng nắm bắt trọn vẹn thông tin tổng quan, bản đồ vị trí, tiện ích, biểu đồ biến động giá của các dự án nhà ở, từ đó chủ động chọn ngôi nhà mơ ước hay ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.



Điểm mạnh của công cụ này là khả năng cấu trúc và hiển thị thông tin để đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm, so sánh, đánh giá, phân tích bất động sản.



Các trường thông tin bao gồm: Bảng giá, lịch sử biến động giá, vị trí và tiện ích, quy hoạch hạ tầng, chính sách pháp lý, nhân khẩu học của dự án đó cũng như các khu vực xung quanh.



Ngoài ra, OneHousing còn biên soạn các báo cáo chuyên sâu về thị trường bất động sản hàng tháng và hàng quý để gửi cho các nhóm khách hàng và nhà đầu tư cũng như chuyên viên môi giới quan tâm.



Theo nhận định của OneHousing, "khát" thông tin chính thống là một trong những vấn đề tồn tại của thị trường bất động sản. Trước mỗi giao dịch bất động sản, mọi người thường lạc vào "rừng" thông tin mà không biết tính xác thực, thậm chí bị bóp méo, dẫn đến những rủi ro không lường trước.



Vì thế, Công cụ Phân tích thị trường bất động sản của OneHousing sẽ chuyển hóa dữ liệu thành những thông tin chính xác, có giá trị cho tất cả các thành phần tham gia giao dịch. Có thể nói, đây là một bước "chuyển đổi số" cho ngành bất động sản trong tương lai gần.



"Sau Công cụ Định giá nhà, Công cụ Phân tích thị trường của OneHousing tiếp tục ứng dụng công nghệ Big data để chuyển hóa các nguồn dữ liệu khác nhau bao gồm dữ liệu địa lý, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu giá tại từng quận huyện của mỗi tỉnh/thành phố trong hơn 10 năm trở lại đây để trở thành những phân tích giá trị cho người dùng. Số liệu sẽ tiếp tục được OneHousing cập nhật định kỳ hàng tháng và hàng quý, tiến tới cán mốc dữ liệu khoảng 1.000 dự án vào cuối năm 2022," ông Nguyễn Lê Thanh - Giám đốc Công nghệ của OneHousing chia sẻ.



Công cụ Phân tích thị trường do của OneHousing phát triển sẽ hướng tới tất cả mọi người, từ người mua và bán nhà, người đi thuê và người cho thuê, các nhà đầu tư hay chuyên viên môi giới...

Theo Minh Sơn (Vietnam+)