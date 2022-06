Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Lạc quan nhưng không chủ quan

(GLO)- Trong tháng 4 và tháng 5, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt đầu được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí. Điều này cho thấy, việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không nên chủ quan với kết quả đó vì tình hình TTATGT dự báo sẽ diễn biến khó lường.

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 142 vụ TNGT, làm chết 108 người, bị thương 113 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 6 vụ, giảm 10 người bị thương nhưng tăng 2 người chết. Dù vẫn còn tăng về chỉ số người chết nhưng đã có những tín hiệu lạc quan khi TNGT trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm dần. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi trong 3 tháng đầu năm 2022, TNGT tăng 9 vụ, tăng 7 người chết và tăng 19 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người chết, 4 người bị thương. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong tháng 5-2022 (tính từ ngày 15-4 đến 14-5), TNGT đã được kéo giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ TNGT, làm chết 13 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 13 vụ, giảm 10 người chết và giảm 12 người bị thương. Cũng trong thời gian này, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản hơn 8.700 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 7.300 trường hợp với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; tạm giữ 1.700 phương tiện, hơn 2.300 giấy tờ các loại và tước 680 giấy phép lái xe có thời hạn. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, ngành chức năng thì còn bởi lực lượng Công an đã mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội dịp lễ 30-4 và 1-5, mùa du lịch hè 2022, bảo vệ SEA Games 31.

Công an huyện Đak Pơ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Lê Anh

Đak Pơ là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về TTATGT nhưng trong tháng 4 và tháng 5 không xảy ra vụ TNGT nào. Trung tá Vũ Trọng Thụ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) chia sẻ: Trong 5 tháng đầu năm, TNGT trên địa bàn huyện giảm 4 vụ, giảm 4 người chết và giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vậy, dự báo công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT. “Chúng tôi sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định. Đồng thời, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, nhất là thanh-thiếu niên khi tham gia giao thông”-Trung tá Thụ thông tin.

Ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-nhận định: “Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT đang dần được kiềm chế, nhất là trong tháng 5. Đây là tín hiệu lạc quan nhưng không thể chủ quan trong bối cảnh hoạt động giao thông, vận tải đã được phục hồi hoàn toàn và ý thức chấp hanh quy định về TTATGT của một số người dân còn hạn chế. Cùng với đó, thời gian tới là dịp nghỉ hè nên lượng học sinh, sinh viên đi học tại các tỉnh, thành sẽ trở về địa phương. Thời gian tới cũng là mùa du lịch hè 2022 nên lượng người và phương tiện đến các điểm du lịch tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an tỉnh) kiểm tra tải trọng phương tiện. Ảnh: Lê Anh

Để tiếp tục kéo giảm TNGT trong thời gian tới, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho rằng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục đánh giá toàn diện, tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT; chú trọng rà soát, lập danh sách, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cá biệt đối với những thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm về TTATGT trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động người dân, nhất là người dân tộc thiểu số cam kết không mua xe mô tô khi trong gia đình chưa có người đủ điều kiện điều khiển xe cơ giới, không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe để tham gia giao thông. Rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi quản lý; lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, gương cầu lồi, cọc tiêu, tường hộ lan, trang-thiết bị an toàn giao thông, phát quang bảo đảm tầm nhìn để nâng cao điều kiện an toàn đối với kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là những tuyến đường đèo dốc. Huy động tối đa các lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm khép kín địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật TTATGT.